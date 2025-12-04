快訊

走路工疑雲 立委洪孟凱反告新北市議員李宇翔誣告不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

民進黨新北市議員李宇翔日前大罷免投票日前夕，指控國民黨立委洪孟凱，疑似透過宮廟、陣頭系統，以500元走路工動員參加投票前一周造勢活動，並向檢調提告，洪陣營反提誣告及違反選罷法。新北地檢署查出，上述動員是一名洪孟凱張姓宮廟支持者個人所為，因確有其事，難謂李惡意誣告，不起訴處分。

李宇翔是在今年7月15日，於個人臉書粉絲頁面PO文爆料，「自從我揭露洪孟凱聯手新北市府，違規動員辛苦的義警消、警察、民防等基層系統之後，據了解，相關單位的長官已經有所收手，不敢再明目張膽下令動員。但最新的狀況是，為了讓7/19的造勢場合看起來「人山人海」，他們自上週開始,竟轉向宮廟、陣頭系統進行動員。更誇張的是，為了提高參與率，陳情人提供對話紀錄證明，他們不但明確交代集合時間與地點，甚至答應每人結束就能領取現金500元!」，藉此影射洪孟凱涉嫌發放走路工買票。

為此，洪孟凱認為遭李宇翔不實指控有賄選行為，對李反告誣告及違反公職人員選罷法。檢調查出，當時召集他人參加該場反罷免活動的是一名張姓男子，張男自陳因看過新聞，報導中的對話紀錄確實是自己所為，因為他的宮廟活動洪孟凱有來，他覺得洪做得很好，因此想要挺洪，於是邀親朋好友參與該場反罷免活動，也請受邀者再去找人參加，表示願自掏腰包500元給每位參與者，當作油錢和吃飯錢。這錢他自己要出，跟投票無關，後來因為沒有人來，他也沒有付到任何錢。

檢察官據此認定，李宇翔原先指控的反罷免活動前，有宮廟人員以參與活動可獲得500元確有此事，因該反罷免活動為國民黨籍立委為宣傳反罷免而舉辦的造勢活動，與罷免案密切相關，才讓李宇翔主觀認為有發放走路工賄選，自難認定其有散布謠言及傳播不實之事的主觀犯意與客觀犯行，因此不起訴。

新北市民進黨議員李宇翔在日前大罷免投票日前夕，指控國民黨立委洪孟凱，疑似透過宮廟、陣頭系統，以500元走路工動員參加投票前一周的造勢活動，並向檢調提告，經洪陣營反提誣告及違反選罷法，新北檢今處分李宇翔不起訴。圖/聯合報系資料照片
新北市民進黨議員李宇翔在日前大罷免投票日前夕，指控國民黨立委洪孟凱，疑似透過宮廟、陣頭系統，以500元走路工動員參加投票前一周的造勢活動，並向檢調提告，經洪陣營反提誣告及違反選罷法，新北檢今處分李宇翔不起訴。圖/聯合報系資料照片

