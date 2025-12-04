快訊

立刻拉起封鎖線！北車外天橋發現男屍 7旬翁已呈屍僵狀態

好市多為什麼來不了彰化？縣府官員披露殘酷原因

發文「清大逼我當鄭捷」引恐慌…證實是化學系學生！校方發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

3年出國15次太多！網紅「仙塔律師」李宜諪聲請限境解禁駁回

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

網紅「仙塔律師santa」李宜諪涉幫靈骨塔詐騙集團成員吳芳儀辯護時，轉達吳女指示要同夥幫忙賣掉金飾、豪車，依洗錢、洩密罪起訴，求刑1年；李女被限制出境、出海，聲請解禁，台北地院審查認李女頻繁出入境，以此為理由之一，駁回聲請。

李宜諪主張，她偵查中被諭知70萬元交保，明確顯示並無羈押必要，既然法院或檢察機關已透過具保確保訴訟進行，則限制出境、出海作為羈押替代手段的必要性已大幅降低。

李宜諪認為，她被求刑僅1年，依實務見解，被告所涉罪名及預期刑度與逃亡的可能性呈正相關，她沒有必要規避輕微刑責而潛逃，而且，她是執業律師，經營法律事務所，身上背負眾多當事人的案件，潛逃會喪失職業聲譽及社會地位。

不過，合議庭審查認為，檢方今年6月30日限制李宜諪出境、出海8月，李女2023年出入境5次、2024年出入境5次、2025年上半年度出入境即有5次，各次出國時間分別為數日至十多日，她入出境頻繁，若解除限境處分，難以期待她返國接受審判。

關於李宜諪稱只被「求刑1年」，合議庭認為，司法實務上不乏法院審理案件後，量處刑度超過檢察官求刑者，李女主張不可採，駁回她的聲請案。

依起訴，李宜諪與另2名律師趙浩程、蔡沅諭涉嫌洗錢、洩密，檢方各求刑1年、1年、6月，另起訴呂英菖、吳芳儀12名詐騙集團成員。

檢方控訴，吳芳儀、呂英菖2022年起從事靈骨塔投資詐騙，至少10人受騙達1.6億元，專案小組2025年4月將吳芳儀聲押獲准後，準備查扣吳女等人資產，卻發現吳女名下BMW X6休旅車在吳女收押後被過戶。

檢方查出，吳芳儀遭聲押當天，原本委任趙浩程辯護，趙請李宜諪代班，李女再找蔡沅諭分工；吳女羈押後，李宜諪轉達吳女指示，要求未到案共犯賣掉金飾、車輛，並指導銷贓如被查辦的說詞，趙、蔡也涉嫌將偵查機密洩漏給詐團。

網紅「仙塔律師」李宜諪。圖／摘自IG
網紅「仙塔律師」李宜諪。圖／摘自IG

詐騙集團 律師 金飾

延伸閱讀

翁曉玲提修法貪5萬以下免罰挨批 民進黨團：支持調整刑度

宏福苑大火前「燦笑比YA」、指罹難者罪孽深重 陸網紅被港警逮捕

再掀「不可能」！百萬網紅 HowHow 也淪陷的創意吃法！經典泡麵玩出新高度，網友狂曬私房神搭配！

皮肉錢還是香？成人網紅遭禁耶誕節回家 外婆一聽月收310萬秒變臉

相關新聞

全美幼兒園教中文和台語...害女兒輸在起跑點 母怒告求償166萬

洪姓女子指控何嘉仁集團旗下某幼兒園安排老師教學中文和台語，未依約提供「全美語」教學，且違法聘雇不具教保資格的外國人教課，...

3年出國15次太多！網紅「仙塔律師」李宜諪聲請限境解禁駁回

網紅「仙塔律師santa」李宜諪涉幫靈骨塔詐騙集團成員吳芳儀辯護時，轉達吳女指示要同夥幫忙賣掉金飾、豪車，依洗錢、洩密罪...

刑事局前副局長涉恐嚇起訴 警署：視判決從嚴追究責任

刑事警察局前副局長黃建榮因捲入八八會館案被拔官，檢方查出，黃向李姓朋友無息借得1千萬元再借給逸居公司負責人答女，黃因擔心...

他在量販店「換標」便宜買被抓包 法官判刑3月

黃姓男子上網購買條碼機，今年6月19日開租賃轎車到台南新營區大型量販店，以手機APP掃描低價電動牙刷等商品條碼後，再以條...

林姿妙被控貪汙 下午到台灣高等法院出庭

停職中的宜蘭縣長林姿妙被控違法核發農地農用證明、延長臨時建築物使用期限，圖利地主免徵土地增值稅，另涉及洗錢、財產來源不明...

69歲男叫酒友起床離開被攻擊重傷昏迷 彰檢聲押酒友獲准

彰化縣69歲李姓老翁找兩名友人到住處飲酒聊天，其中李姓男子酒醉睡到上午，李翁要出門前叫李男離去，反被他順手拿起旁邊一塊逾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。