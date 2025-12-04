3年出國15次太多！網紅「仙塔律師」李宜諪聲請限境解禁駁回

網紅「仙塔律師santa」李宜諪涉幫靈骨塔詐騙集團成員吳芳儀辯護時，轉達吳女指示要同夥幫忙賣掉金飾、豪車，依洗錢、洩密罪起訴，求刑1年；李女被限制出境、出海，聲請解禁，台北地院審查認李女頻繁出入境，以此為理由之一，駁回聲請。

李宜諪主張，她偵查中被諭知70萬元交保，明確顯示並無羈押必要，既然法院或檢察機關已透過具保確保訴訟進行，則限制出境、出海作為羈押替代手段的必要性已大幅降低。

李宜諪認為，她被求刑僅1年，依實務見解，被告所涉罪名及預期刑度與逃亡的可能性呈正相關，她沒有必要規避輕微刑責而潛逃，而且，她是執業律師，經營法律事務所，身上背負眾多當事人的案件，潛逃會喪失職業聲譽及社會地位。

不過，合議庭審查認為，檢方今年6月30日限制李宜諪出境、出海8月，李女2023年出入境5次、2024年出入境5次、2025年上半年度出入境即有5次，各次出國時間分別為數日至十多日，她入出境頻繁，若解除限境處分，難以期待她返國接受審判。

關於李宜諪稱只被「求刑1年」，合議庭認為，司法實務上不乏法院審理案件後，量處刑度超過檢察官求刑者，李女主張不可採，駁回她的聲請案。

依起訴，李宜諪與另2名律師趙浩程、蔡沅諭涉嫌洗錢、洩密，檢方各求刑1年、1年、6月，另起訴呂英菖、吳芳儀12名詐騙集團成員。

檢方控訴，吳芳儀、呂英菖2022年起從事靈骨塔投資詐騙，至少10人受騙達1.6億元，專案小組2025年4月將吳芳儀聲押獲准後，準備查扣吳女等人資產，卻發現吳女名下BMW X6休旅車在吳女收押後被過戶。