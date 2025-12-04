快訊

立刻拉起封鎖線！北車外天橋發現男屍 7旬翁已呈屍僵狀態

好市多為什麼來不了彰化？縣府官員披露殘酷原因

發文「清大逼我當鄭捷」引恐慌…證實是化學系學生！校方發聲了

大年初五酒駕撞死人 汽車碎片揪肇逃女起訴

中央社／ 台北4日電

新北市八里區今年大年初五發生文姓老婦人路倒死亡，警方依汽車碎片查知為死亡車禍，循線逮捕酒駕肇逃許姓女駕駛到案。士檢今天偵結，依酒駕致人於死罪、肇事逃逸罪起訴許女。

根據士林地檢署起訴書，許姓女駕駛有酒駕前科，民國109年7月間遭判處有期徒刑4個月確定。

起訴書提及，許女於114年2月2日中午至下午期間在新北市八里區某宮旁空地飲用高粱酒及薑母鴨湯後，在晚間6時許駕車離去，行經八里區中華路時，依當時天候雨、道路有照明等情形，卻駕車向右偏移而駛出路面邊線約5秒後，自後撞擊當時在同方向路面邊線外行走的文姓老婦人，使文姓老婦人頭部、胸部、小腿受有多重創傷，因創傷性休克死亡。

檢方表示，許女肇事後駕車逃離現場，並駛回其新北市三重區住處。

警方2月2日晚間7時45分接獲路人報案，指發現文姓老婦人倒在路邊；警方循線以疑似汽車碎片，一路調閱監視畫面，於隔日逮捕許女。許女2月3日凌晨2時55分許酒測結果為每公升0.07毫克。

士檢表示，許女所為犯酒駕有罪判決確定，於10年內再犯酒駕致人於死罪嫌、肇事逃逸罪嫌，全案偵終結提起公訴，交由國民法官法庭審理，建請審酌許女2罪犯意各別，應分論併罰。

酒駕 老婦

延伸閱讀

嘉義男酒駕撞死婦人還逃逸赴約車震 檢方籲重判

男酒駕撞死行人肇逃等惡性重大 嘉檢盼求重刑

影／彰化永靖酒駕連2撞！員警被撞傷 淒厲慘叫聲畫破夜空

影／彰化酒駕男連撞2車肇逃 再撞機車騎士被送辦

相關新聞

全美幼兒園教中文和台語...害女兒輸在起跑點 母怒告求償166萬

洪姓女子指控何嘉仁集團旗下某幼兒園安排老師教學中文和台語，未依約提供「全美語」教學，且違法聘雇不具教保資格的外國人教課，...

3年出國15次太多！網紅「仙塔律師」李宜諪聲請限境解禁駁回

網紅「仙塔律師santa」李宜諪涉幫靈骨塔詐騙集團成員吳芳儀辯護時，轉達吳女指示要同夥幫忙賣掉金飾、豪車，依洗錢、洩密罪...

刑事局前副局長涉恐嚇起訴 警署：視判決從嚴追究責任

刑事警察局前副局長黃建榮因捲入八八會館案被拔官，檢方查出，黃向李姓朋友無息借得1千萬元再借給逸居公司負責人答女，黃因擔心...

他在量販店「換標」便宜買被抓包 法官判刑3月

黃姓男子上網購買條碼機，今年6月19日開租賃轎車到台南新營區大型量販店，以手機APP掃描低價電動牙刷等商品條碼後，再以條...

林姿妙被控貪汙 下午到台灣高等法院出庭

停職中的宜蘭縣長林姿妙被控違法核發農地農用證明、延長臨時建築物使用期限，圖利地主免徵土地增值稅，另涉及洗錢、財產來源不明...

69歲男叫酒友起床離開被攻擊重傷昏迷 彰檢聲押酒友獲准

彰化縣69歲李姓老翁找兩名友人到住處飲酒聊天，其中李姓男子酒醉睡到上午，李翁要出門前叫李男離去，反被他順手拿起旁邊一塊逾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。