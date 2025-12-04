聽新聞
0:00 / 0:00
他在量販店「換標」便宜買被抓包 法官判刑3月
黃姓男子上網購買條碼機，今年6月19日開租賃轎車到台南新營區大型量販店，以手機APP掃描低價電動牙刷等商品條碼後，再以條碼機列印出來，換貼標籤在高價電動牙刷等上頭結帳，經店家發現商品短少報警查獲，雙方以2萬元調解成立，法官判他犯行使偽造準私文書罪判刑3月。
檢警調查，黃男偽造標籤條碼包括沐浴乳、乳液、電動牙刷、刷頭、保護噴蠟及車用機油等7款商品，他還刻意挑選同品牌類似商品換貼標籤，以免穿幫。據了解，他將活力亮潔電動牙刷1組899元，換貼機籤在同品牌Bio電動牙刷1組3990元之上，該商品即詐得3091元。據統計，7項商品共計8255元，經他換標後僅付1840元，詐得6415元。
事後，店家安全經理發覺商品短少，且相關商品無交易紀錄，調閱現場監視錄影紀錄後，這才發現受騙上當，報警查獲。
黃男前因偽造文書等案件，經新北地院判刑8月確定，並於前年7月易科罰金執行完畢。他坦承犯行，並與店家以2萬元達成分期付款調解。
台南地院指出，黃犯行使偽造準私文書罪及詐欺得利罪，並以一行為同時觸犯行使偽造準私文書罪及詐欺得利罪，從一重以行使偽造準私文書罪處斷。
台南地院審酌，黃竟因貪圖己利即以偽造準私文書之方式詐欺得利，且前已有為相同類型前科紀錄，所為欠缺尊重他人觀念且危害社會治安，並兼衡他於犯後坦承犯行等一切情況，認他犯行使偽造準私文書罪判刑3月，可易科罰金，另扣案條碼機沒收。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言