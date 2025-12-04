他在量販店「換標」便宜買被抓包 法官判刑3月

黃姓男子上網購買條碼機，今年6月19日開租賃轎車到台南新營區大型量販店，以手機APP掃描低價電動牙刷等商品條碼後，再以條碼機列印出來，換貼標籤在高價電動牙刷等上頭結帳，經店家發現商品短少報警查獲，雙方以2萬元調解成立，法官判他犯行使偽造準私文書罪判刑3月。

檢警調查，黃男偽造標籤條碼包括沐浴乳、乳液、電動牙刷、刷頭、保護噴蠟及車用機油等7款商品，他還刻意挑選同品牌類似商品換貼標籤，以免穿幫。據了解，他將活力亮潔電動牙刷1組899元，換貼機籤在同品牌Bio電動牙刷1組3990元之上，該商品即詐得3091元。據統計，7項商品共計8255元，經他換標後僅付1840元，詐得6415元。

事後，店家安全經理發覺商品短少，且相關商品無交易紀錄，調閱現場監視錄影紀錄後，這才發現受騙上當，報警查獲。

黃男前因偽造文書等案件，經新北地院判刑8月確定，並於前年7月易科罰金執行完畢。他坦承犯行，並與店家以2萬元達成分期付款調解。

台南地院指出，黃犯行使偽造準私文書罪及詐欺得利罪，並以一行為同時觸犯行使偽造準私文書罪及詐欺得利罪，從一重以行使偽造準私文書罪處斷。