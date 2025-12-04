林姿妙被控貪汙 下午到台灣高等法院出庭

停職中的宜蘭縣長林姿妙被控違法核發農地農用證明、延長臨時建築物使用期限，圖利地主免徵土地增值稅，另涉及洗錢、財產來源不明等罪嫌，一審依貪汙治罪條例圖利等罪判12年6月徒刑。林姿妙與縣府官員因被控貪汙下午到台灣高等法院出庭，低調不發一語。

林姿妙被控在2018年使用羅東鎮98地號土地做為競選總部，2019年間地主劉石純、陳正勳持有1558地號被徵土增稅112萬元，二人向林姿妙陳情，林指示時任建設處代理處長吳朝琴等人違法認定1558地號符合農地農用，免徵土增稅，換取免費使用98地號做為2020年總統大選國民黨候選人韓國瑜競選總部，不法獲利約240萬元。