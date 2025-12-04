69歲男叫酒友起床離開被攻擊重傷昏迷 彰檢聲押酒友獲准

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣69歲李姓老翁找兩名友人到住處飲酒聊天，其中李姓男子酒醉睡到上午，李翁要出門前叫李男離去，反被他順手拿起旁邊一塊逾1公斤鐵塊砸頭濺血倒下。李男見狀酒意全消，趕到的警方逮捕並詢問，依殺人未遂罪嫌把李男移送偵辦，彰化地方法院裁定收羈。

據了解，李翁與61歲張姓婦人熟識，本月1日晚上邀她到家裡喝酒，張婦找45歲李男同行，李男喝到掛就在李翁住處睡著，2日上午李翁要出門，張婦已醒來唯李男未醒，李翁叫李男起床離開時被他拿鐵塊砸頭、拿尖銳器具攻擊而血流不止倒地，張婦嚇得通報119救護，員警到場逮捕李男。

消防救護員發現李翁重身體多處受傷、重度昏迷，經員林基督教醫院轉送到彰化基督教醫院，診斷為頭部右硬膜下出血、雙側氣血胸、腹部穿刺傷，經緊急手術，氣血胸病情改善而穩定但昏迷指數6，迄今未甦醒。

李男被捕後自稱記不清楚發生什麼事，張婦則稱李翁叫醒李男後兩人爭吵，李男順手拿起鐵塊等器具打李翁。彰化地檢署2日晚間複訊，移送彰化地方法院並聲請羈押獲准。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

李翁被打重傷，警方到現場調查。圖／民眾提供

