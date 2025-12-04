快訊

全美幼兒園教中文和台語…母控「害女兒輸在起跑點」 怒告求償166萬

獨／昨10人扔回來又丟3人 3通緝犯今欲搭小三通遣返回金門遭拒收

袁惟仁肺部發炎送台東馬偕急診 好友紀寶如曝最新病況

聽新聞
0:00 / 0:00

陸方「小三通」送10詐騙犯 陸委會統一說明

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

中國大陸昨天在未事先告知情況下，突然以金門小三通方式，將10名在柬埔寨涉犯詐欺的台灣人送回金門，其中8人是詐欺通緝犯，4人直接送金門地檢署發監執行，另外4人則與原通緝地檢署視訊後搭機返台，其餘2人未被通緝是「自由身」，查驗身分後如同「旅客」逕自離去。

據了解，陸方先前沒知會金門，是航商通報可能有狀況，所以船一到金門水頭碼頭後，移民署與港警中隊已提前布署，逐一查核身分。由於多數無證件，加上當中部分人還是通緝犯，查驗作業耗費大量時間，相關單位人員一路忙到晚間7點半才完成，隨後陸續移送金門地檢署偵辦。

民進黨執政後，兩岸官方缺乏溝通管道，這次未事先告知情況引發熱議，為了統一口徑，移民署暫時不對外說明，將由陸委會今天下午的例行記者會統一對外說明。

金門小三通昨天上演海上版「空中監獄」，陸方將10位台籍通緝犯送上小三通航班遣返回台，讓水頭碼頭頓時緊張了起來。示意圖（非該航班）。(記者蔡家蓁攝影)
金門小三通昨天上演海上版「空中監獄」，陸方將10位台籍通緝犯送上小三通航班遣返回台，讓水頭碼頭頓時緊張了起來。示意圖（非該航班）。(記者蔡家蓁攝影)

金門 通緝 移民署

延伸閱讀

警政署三線二星高官涉恐嚇起訴 「喬事討債」餐廳地點曝

福州港對台貨物吞吐量首破千萬噸 福馬小三通人次也增逾5成

獨／小三通上演「海上空中監獄」 陸方悄悄送回10詐騙犯

福建推兩岸標準共通條例 陸委會：對台灣不生效力

相關新聞

獨／高雄吸金案女家長會長曝光 她「很闊」一出手就是大疊鈔票

高雄市三民區某國小爆發邱姓家長會長吸金潛逃案，金額超過20億元，高市教育局今天證實，當事人今年6月已經以簡訊請辭會長職務...

獨／涉貪案不准「法庭直播」出現變數？ 柯文哲決定提抗告

民眾黨前主席柯文哲涉貪案本月11日起召開辯論程序，柯聲請辯論程序、宣判時錄音、錄影法庭直播前天被駁回，合議庭僅裁准「事後...

吸金美魔女捲款高雄上流圈逃往澳門 20億人間蒸發成謎

在高雄上流圈以某明星國小家長會副會長名號吸金20億元的邱姓美魔女，傳出今年7月早已捲款逃往中國大陸，她最後行蹤是從台灣直...

柯文哲曬黃國昌同框照 預告交保後首合體直播

民眾黨前主席柯文哲身陷京華城案，台北地方法院排定下周開始展開辯論程序。不過，柯文哲今天在臉書發文寫下「今晚8點，我們來了...

他在量販店「換標」便宜買被抓包 法官判刑3月

黃姓男子上網購買條碼機，今年6月19日開租賃轎車到台南新營區大型量販店，以手機APP掃描低價電動牙刷等商品條碼後，再以條...

全美幼兒園教中文和台語...害女兒輸在起跑點 母怒告求償166萬

洪姓女子指控何嘉仁集團旗下某幼兒園安排老師教學中文和台語，未依約提供「全美語」教學，且違法聘雇不具教保資格的外國人教課，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。