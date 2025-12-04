陸方「小三通」送10詐騙犯 陸委會統一說明

中國大陸昨天在未事先告知情況下，突然以金門小三通方式，將10名在柬埔寨涉犯詐欺的台灣人送回金門，其中8人是詐欺通緝犯，4人直接送金門地檢署發監執行，另外4人則與原通緝地檢署視訊後搭機返台，其餘2人未被通緝是「自由身」，查驗身分後如同「旅客」逕自離去。

據了解，陸方先前沒知會金門，是航商通報可能有狀況，所以船一到金門水頭碼頭後，移民署與港警中隊已提前布署，逐一查核身分。由於多數無證件，加上當中部分人還是通緝犯，查驗作業耗費大量時間，相關單位人員一路忙到晚間7點半才完成，隨後陸續移送金門地檢署偵辦。