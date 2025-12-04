聽新聞
0:00 / 0:00
陸方「小三通」送10詐騙犯 陸委會統一說明
中國大陸昨天在未事先告知情況下，突然以金門小三通方式，將10名在柬埔寨涉犯詐欺的台灣人送回金門，其中8人是詐欺通緝犯，4人直接送金門地檢署發監執行，另外4人則與原通緝地檢署視訊後搭機返台，其餘2人未被通緝是「自由身」，查驗身分後如同「旅客」逕自離去。
據了解，陸方先前沒知會金門，是航商通報可能有狀況，所以船一到金門水頭碼頭後，移民署與港警中隊已提前布署，逐一查核身分。由於多數無證件，加上當中部分人還是通緝犯，查驗作業耗費大量時間，相關單位人員一路忙到晚間7點半才完成，隨後陸續移送金門地檢署偵辦。
民進黨執政後，兩岸官方缺乏溝通管道，這次未事先告知情況引發熱議，為了統一口徑，移民署暫時不對外說明，將由陸委會今天下午的例行記者會統一對外說明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言