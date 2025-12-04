二線四星「考績優異」警務參洩密給詐犯 判刑4月

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

二線四星南投縣警察局主任秘書室前警務參謝浚鋒，被控協助地下盤商好友梁慶飛查詢警示帳戶，謝、梁被訴。台北地院審理，依個資法公務員假借職務上之機會非法利用個人資料罪判謝有期徒刑4月，判梁得易科罰金的有期徒刑4月。可上訴。

個資法規定，公務員假借職務上之權力、機會或方法犯罪，加重其刑至二分之一，法官量刑指出，謝浚鋒的法定刑是3月以上、7年6月以下，不符合得易科罰金的要件，換句話說，謝的4月有期徒刑如確定，必須坐牢。

檢方指控，謝浚鋒與梁慶飛是朋友，梁因從事未上市股票詐欺犯罪，欲確認收受股款的人頭帳戶是否被警示，2024年10月21日、11月6日請謝查詢，謝即到南投縣政府刑事警察大隊偵二隊偵查員陳志豪（緩起訴確定）辦公室開口請託。

謝向陳表示「我有詐欺集團線報，線民提供這個銀行帳戶，可以看看有無被警示」後，陳以公務帳號進入「165」反詐騙系統平台，謝從旁記下資訊再回報梁，之後，梁因詐欺案被拘提、手機遭扣案，檢警查出謝、梁犯行起訴，謝、梁都認罪。

謝浚鋒的辯護人向法官表示，謝沒有前科，擔任警職迄今考績優異，犯案也未獲得利益，請求從輕量刑或宣告緩刑。

法官認為，謝浚鋒身為中高階警職人員，卻依梁慶飛請託要「後輩」陳志豪查詢個資，2人侵害他人隱私權；謝、梁偵審中雖坦承認罪，但對查詢個資原因說法不一，難以認定2人供述的犯罪動機屬實。

此外，法官認為，謝浚鋒從事警職已數十年，案發時為警務參，應深知法律規定，卻兩度犯罪，不適用刑法減刑規定，也不給緩刑宣告。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

個資 法官 南投縣

相關新聞

獨／高雄吸金案女家長會長曝光 她「很闊」一出手就是大疊鈔票

高雄市三民區某國小爆發邱姓家長會長吸金潛逃案，金額超過20億元，高市教育局今天證實，當事人今年6月已經以簡訊請辭會長職務...

獨／涉貪案不准「法庭直播」出現變數？ 柯文哲決定提抗告

民眾黨前主席柯文哲涉貪案本月11日起召開辯論程序，柯聲請辯論程序、宣判時錄音、錄影法庭直播前天被駁回，合議庭僅裁准「事後...

吸金美魔女捲款高雄上流圈逃往澳門 20億人間蒸發成謎

在高雄上流圈以某明星國小家長會副會長名號吸金20億元的邱姓美魔女，傳出今年7月早已捲款逃往中國大陸，她最後行蹤是從台灣直...

柯文哲曬黃國昌同框照 預告交保後首合體直播

民眾黨前主席柯文哲身陷京華城案，台北地方法院排定下周開始展開辯論程序。不過，柯文哲今天在臉書發文寫下「今晚8點，我們來了...

刑事局前副局長涉恐嚇起訴 警署：視判決從嚴追究責任

刑事警察局前副局長黃建榮因捲入八八會館案被拔官，檢方查出，黃向李姓朋友無息借得1千萬元再借給逸居公司負責人答女，黃因擔心...

他在量販店「換標」便宜買被抓包 法官判刑3月

黃姓男子上網購買條碼機，今年6月19日開租賃轎車到台南新營區大型量販店，以手機APP掃描低價電動牙刷等商品條碼後，再以條...

