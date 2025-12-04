吸金美魔女捲款高雄上流圈逃往澳門 20億人間蒸發成謎

在高雄上流圈以某明星國小家長會副會長名號吸金20億元的邱姓美魔女，傳出今年7月早已捲款逃往中國大陸，她最後行蹤是從台灣直飛澳門，讓留在台灣的受害者們欲哭無淚，甚至有被害人損失上億元，但捲款的20億元卻憑空消失，懷疑早已透過洗錢方式轉往對岸。

據了解，這名邱姓美魔女疑以每月20到30%的高額獲利為誘因，向家長會成員、現任或退休校長大舉吸金投資，還透過一名關係甚密的黃姓高爾夫球教練打入高爾夫俱樂部，將觸手伸向醫界、企業界，以此吸金20億元。

高雄檢警調今年10月發動搜索，但邱女早就在今年7月初，就和黃姓高爾夫球教練出境潛逃，直到上個月黃男才又入境台灣隨即被拘提，檢方訊後交保，但邱女出境前往澳門後即行蹤成謎，疑早已逃往中國大陸。

檢警在追查資金流向時，懷疑邱女是將20億元透過洗錢方式轉往海外，但還在釐清是否她仍有將吸金得來的資金留存在台灣，不過由於邱女最後行蹤是前往中國，因此檢警正研擬提報外逃經濟罪犯，請調查局立即循兩岸司法互助程序協助查緝返台。

邱女的吸金手法，都是經由在上流圈內互相信任、一個拉一個的投資方式，讓不少有錢的人士願意掏錢，尤其近年來與邱女走得非常近的黃姓高爾夫球教練，更是其打入上流圈的重要牽線人。

不過邱女卻將公司負責人登記在林姓前夫名下，但林姓前夫被找到時，卻被發現是靠鋪柏油打零工維生、處境落魄，還被掛名多家公司負責人積欠銀行貸款，陸續遭銀行提告追債，其中林男名下的一家通訊公司就欠下2176萬元，可能也是遭邱女利用。