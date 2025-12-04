快訊

全美幼兒園教中文和台語…母控「害女兒輸在起跑點」 怒告求償166萬

獨／昨10人扔回來又丟3人 3通緝犯今欲搭小三通遣返回金門遭拒收

袁惟仁肺部發炎送台東馬偕急診 好友紀寶如曝最新病況

吸金美魔女捲款高雄上流圈逃往澳門 20億人間蒸發成謎

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

在高雄上流圈以某明星國小家長會副會長名號吸金20億元的邱姓美魔女，傳出今年7月早已捲款逃往中國大陸，她最後行蹤是從台灣直飛澳門，讓留在台灣的受害者們欲哭無淚，甚至有被害人損失上億元，但捲款的20億元卻憑空消失，懷疑早已透過洗錢方式轉往對岸。

據了解，這名邱姓美魔女疑以每月20到30%的高額獲利為誘因，向家長會成員、現任或退休校長大舉吸金投資，還透過一名關係甚密的黃姓高爾夫球教練打入高爾夫俱樂部，將觸手伸向醫界、企業界，以此吸金20億元。

高雄檢警調今年10月發動搜索，但邱女早就在今年7月初，就和黃姓高爾夫球教練出境潛逃，直到上個月黃男才又入境台灣隨即被拘提，檢方訊後交保，但邱女出境前往澳門後即行蹤成謎，疑早已逃往中國大陸。

檢警在追查資金流向時，懷疑邱女是將20億元透過洗錢方式轉往海外，但還在釐清是否她仍有將吸金得來的資金留存在台灣，不過由於邱女最後行蹤是前往中國，因此檢警正研擬提報外逃經濟罪犯，請調查局立即循兩岸司法互助程序協助查緝返台。

邱女的吸金手法，都是經由在上流圈內互相信任、一個拉一個的投資方式，讓不少有錢的人士願意掏錢，尤其近年來與邱女走得非常近的黃姓高爾夫球教練，更是其打入上流圈的重要牽線人。

不過邱女卻將公司負責人登記在林姓前夫名下，但林姓前夫被找到時，卻被發現是靠鋪柏油打零工維生、處境落魄，還被掛名多家公司負責人積欠銀行貸款，陸續遭銀行提告追債，其中林男名下的一家通訊公司就欠下2176萬元，可能也是遭邱女利用。

受害者懷疑邱女早就將觸角擴及中國大陸，因過去她還曾向周邊的人表示，可以向她匯兌人民幣，可能早就分批將吸金而來的資金，透過地下金流管道轉往中國。

高雄地檢署持續追查邱姓女子吸金潛逃案，將釐清資金流向。圖／本報資料照
高雄地檢署持續追查邱姓女子吸金潛逃案，將釐清資金流向。圖／本報資料照

吸金 教練

延伸閱讀

高雄家長會前會長遭控吸金 教育局：學生無受影響

後金養前金、挪款繳房貸 絕對能源集團詐全台316人吸金2億多

高雄爆吸金20億！苦主遍及上流圈 醫界、教育界都受害

獨／高雄上流圈陷吸金風暴 名校家長會副會長傳捲20億元落跑

相關新聞

獨／高雄吸金案女家長會長曝光 她「很闊」一出手就是大疊鈔票

高雄市三民區某國小爆發邱姓家長會長吸金潛逃案，金額超過20億元，高市教育局今天證實，當事人今年6月已經以簡訊請辭會長職務...

獨／涉貪案不准「法庭直播」出現變數？ 柯文哲決定提抗告

民眾黨前主席柯文哲涉貪案本月11日起召開辯論程序，柯聲請辯論程序、宣判時錄音、錄影法庭直播前天被駁回，合議庭僅裁准「事後...

吸金美魔女捲款高雄上流圈逃往澳門 20億人間蒸發成謎

在高雄上流圈以某明星國小家長會副會長名號吸金20億元的邱姓美魔女，傳出今年7月早已捲款逃往中國大陸，她最後行蹤是從台灣直...

柯文哲曬黃國昌同框照 預告交保後首合體直播

民眾黨前主席柯文哲身陷京華城案，台北地方法院排定下周開始展開辯論程序。不過，柯文哲今天在臉書發文寫下「今晚8點，我們來了...

刑事局前副局長涉恐嚇起訴 警署：視判決從嚴追究責任

刑事警察局前副局長黃建榮因捲入八八會館案被拔官，檢方查出，黃向李姓朋友無息借得1千萬元再借給逸居公司負責人答女，黃因擔心...

他在量販店「換標」便宜買被抓包 法官判刑3月

黃姓男子上網購買條碼機，今年6月19日開租賃轎車到台南新營區大型量販店，以手機APP掃描低價電動牙刷等商品條碼後，再以條...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。