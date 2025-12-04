快訊

獨／高雄吸金案女家長會長曝光 她「很闊」一出手就是大疊鈔票

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市三民區某國小爆發邱姓家長會長吸金潛逃案，金額超過20億元，高市教育局今天證實，當事人今年6月已經以簡訊請辭會長職務，另正修法規範曾犯貪汙瀆職等罪者的人不得擔任家長會長，已擔任者解任。同校家長說，邱女出手「很闊」，受害者多為身旁的閨密、好友。

邱姓女子原在市區一所國小擔任家長會副會長，113學年升任會長，邱女以高額獲利當誘因，遊說家長會委員、退休校長、企業界及醫界等人士投資巨額資金，今年5、6月陸續爆發爭議，受害者報警求助。

邱女失聯後，7月間有人在反詐騙粉專張貼邱女照片，並指控她已經失聯，且可能另起爐灶，此事受害者多為高社經地位高的醫師或企業家，擔心曝光影響名譽所以未聲張，將相關訊息公諸於世，希望不要再有下一個被害者。

該校家長會一名委員表示，家長會全體委員約60人，邱前會長出手闊綽，「要五毛給一塊」，學校需要一台簡易手持割草機，她會直接捐坐式高級割草機；邱女身上常帶大量現金，會直接拿出「一疊」鈔票來用。

家長委員說，邱女的事業觸角多元，曾跟大家說過「如果要換人民幣可以找我」，可能還經營地下匯兌業務，其他人也看過她帶著教練「好友」現身各大活動。目前知道跟邱比較熟的人才受害，她身邊的閨密姊妹淘全是受害者，而且沒有一個人聯絡得上她，幸好自己入會不久就傳出投資糾紛，所以未上當。

高市教育局表示，某國小前任家長會長因為個人財務關係，事發後以簡訊向學校提出請辭會長職務，學校表示有少數家長受波及，並無涉及學生權益。

教育局說明，高雄市高級中等以下學校學生家長會設置自治條例，刻正辦理修法作業，已納入曾犯貪污瀆職等罪者，不得擔任家長會長，已擔任者，當然解任；前會長辭職後另選代理會長，任期至113學年度為止，114學年度已由新任會長就任。

邱姓女家長會長（右）涉嫌吸金20億元後出境，數月前有網友在防詐騙粉專貼文，提醒大家注意。圖／取自防詐騙粉專
邱姓女家長會長（右）涉嫌吸金20億元後出境，數月前有網友在防詐騙粉專貼文，提醒大家注意。圖／取自防詐騙粉專

受害者 教育局 閨密

