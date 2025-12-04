柯文哲曬黃國昌同框照 預告交保後首合體直播

民眾黨前主席柯文哲身陷京華城案，台北地方法院排定下周開始展開辯論程序。不過，柯文哲今天在臉書發文寫下「今晚8點，我們來了」，民眾黨主席黃國昌隨後發文回應「Yes, I’m ready」，並且各自附上兩張角度不同的兩人合照，引來不少支持者敲碗復出時間。

據了解，柯文哲將與黃國昌合體開設直播，暢談近期時事、明年度總預算及軍購特別預算等議題，也是柯文哲自今年9月交保以來首次公開露面。

柯文哲上午在臉書發文寫下「今晚8點，我們來了」，黃國昌隨後在臉書發文回應「Yes, I’m ready」，並且各自附上兩張角度不同的兩人合照。

貼文一出，不少支持者在下方留言表達期待，包括「苦難歸來的阿北，需要我們好好疼惜」、「超讚的，阿北跟國昌老師同台演出了」、「終於回歸了」等，不過也有網友對此相當不領情，紛紛留言吐槽「準備換你去土城蹲」、「準備好進土城嗎」、「是要土城一起聚會了唷」等。

台北地檢署偵辦京華城案、民眾黨政治獻金案，去年12月26日依照貪汙治罪條例起訴柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等11人，並且具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。台北地方法院審理京華城案，排定今年12月11日開始進入言詞辯論程序。