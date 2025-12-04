行人地獄又一樁...台中退休博士開車猛左轉 婦人斑馬線遭撞慘死
台中魏姓男子今年初開車經西區時，轉彎沒注意有無行人通過就貿然左轉，當場撞上走在行人穿越道的葉姓婦人，釀葉當場斷了好幾根肋骨緊急送醫仍身亡；法院考量，魏過失情節重大，和家屬因賠償金額無共識，考量他退休、博士學歷等，依過失致死罪判他8月，可上訴。
檢警調查，魏男今年1月31日開車經西區大忠南街、五權西路口，未注意行人穿越道上有無人，就貿然左轉當場撞上葉姓婦人，釀葉多處肋骨骨折，緊急送醫仍因創傷性氣血胸身亡。
檢方訊時，魏男表示自己開車右轉時撞上葉婦，坦承過失致死，另路口監視器畫面也拍下案發過程，車輛行車事故鑑定也指出，魏男駕駛小客車，經有行車管制號誌交岔路口，左轉彎未注意車前狀況，遇行人未暫停讓，為事故肇事原因，依過失致死罪嫌起訴他。
台中地院查，魏男未禮讓行人釀死亡，應依道路交通管理處罰條例加重其刑，但魏在警方到場後當場承認肇事，應依自首規定減刑。
中院審酌，魏犯後坦承，但因和被害家屬就賠償金額認知差距過大，至今未能和解、沒取得原諒，並衡量他過失情節重大、沒有前科，其博士畢業、目前退休等一切情狀，依汽車駕駛人，行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行而犯過失致人於死罪，判他有期徒刑8月。
