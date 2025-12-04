聽新聞
成人展和AV女優親密互動 他竟遭網友肉搜公審...始作俑者下場曝
台中許姓男子去年於成人展時，見台下民眾被抽中上台和AV女優親密互動，許心生不滿就將畫面剪輯發到2個5、600人群組，還公布男子職業、工作地，引發網友對該民眾公審、肉搜甚至恐嚇；法院刑事依違反個人資料保護法判許2月，民事判他應給付男子4萬元，可上訴。
檢方起訴指出，男子2024年8月11日參加成人展，獲主辦方抽中上台體驗AV女優VR實境親密互動，許男不滿他可以上台和AV女優互動，未經對方允許下就將全程2分52秒的親密互動影片，剪輯成7秒影片，並上傳到2個分別有630人、500人的LINE社群、群組。
許男並在2個社群、群組中，公布男子的職業、工作地點，引起群內「公審」，並導致他的推特、臉書、LINE封面及姓名都遭肉搜，更收到不明網友的恐嚇；檢方以許犯後坦承，有群組對話、截圖可佐，依違反個人資料保護法將他向法院聲請簡易判決處刑。
台中地院刑事庭審酌，許僅不滿男子和女優親暱互動，未經其同意恣意將其職業、工作地公告周知，害他遭肉搜，侵擾其隱私權，依非公務機關非法利用個人資料罪判許2月徒刑，得易科罰金。
男子再提民事求償，主張遭許男侵害隱私，釀身心痛苦，對許求償精神撫慰金100萬元。
中院民事庭查，許男的行為經刑事判刑，顯已侵害男子隱私、名譽權等人格法益，造成其精神上痛苦，認定求償有據。
民事庭再審酌雙方職業、收入，危害程度等，認定男子求償100萬元過高，應以4萬元適當，判許應給付男子4萬元。
