高雄某家長副會長吸上流圈20億落跑 前夫慘背債打零工度日
高雄某學校家長會邱姓副會長透過多家公司吸引教育界、醫界友人入股投資，其中部分公司以她林姓丈夫登記為實際負責人，有投資者聯繫不上邱女，才知道她已出境落跑，事後透過找到林男下落，才發現林男處境落魄，雖掛名公司負責人，但背上千萬債務，只能倚靠鋪柏油等零工維持生計，下場悽慘。
據了解，邱女首先開口借錢投資，從通訊行到泡沫紅茶店，經營名目眾多，部分公司負責人登記為邱女林姓前夫；公司登記資本額從數百萬元到5000萬元不等，招攬投資時允諾每月可領取不等的利息，醫界、企業界名人不少人都參與投資。
本報追查，林男雖掛名多家公司負責人，但這幾家公司早積欠銀行多筆貸款，近期陸續有銀行提告追債，其中一家通訊公司，積欠官股銀行2176萬元，已被法院判決清償，邱女本身也積欠逾億元債務。
有被害人根據投資公司的資料，找上登記的負責人也就是邱女的林姓丈夫，想要拿回血汗錢，結果一查發現，林男和邱女已經離婚，林男生活困頓，當時找到人時，他還和胞弟靠鋪柏油等「零工」維持生計，下場悽慘。
記者循線前往林男擔任負責人的公司地址查看，其中一家登記資本額5000萬元的通訊公司，藏身三民區在九如一路的住宅大樓內，詢問林男動態，住宅保全僅稱「他很少露臉，不清楚狀況」。
被害人直言，林男與邱女已經離異，當時有人傳邱女捲款跟高爾夫球教練「落跑」，留下林男在台灣背債艱苦度日，不過前一陣子教練又現身台灣，但否認與邱女有關，因為邱女人間蒸發，謠傳她已出境沒回台，他們對案情了解很少，只盼對方趕快回來解決問題。
今年10月檢警調發動搜索行動，但邱女早於7月出境，至今仍未回台協助釐清案情，辦案人員先拘提林男到案，檢方複訊後依違反銀行法聲押，不過法院認無羈押必要，裁定3萬元交保候傳，並限制住居所，高爾夫球教練到案後則交保候傳。
