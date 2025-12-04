快訊

捲入台鹽綠能弊案遭羈押1年 蘇坤煌稱沒錢有病求具保停押被駁回

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台鹽綠能弊案正由台南地院審理中，台鹽兼台綠前董事長陳啓昱、台綠前總經理蘇坤煌及鴻暉公司負責人蘇俊仁3人向法院請求具保停押，經合議庭駁回聲請外，自上月28日起延長羈押2月，蘇坤煌不服提起抗告，台南高分院認確保審判及執行程序順利進行，仍認有羈押必要而駁回。

蘇坤煌及律師主張，原裁定未說明究竟憑藉何種人證、書證、物證判斷他涉犯證券交易法等罪罪嫌疑重大外，同案被告陳啓昱於偵查中有逃亡事實，不足以推論他也有逃亡之虞。且他長期患有高血壓、心臟節律不整等痼疾，台鹽已對他名下財產假扣押，身無分文，並於2月間自動繳交犯罪所得200萬元，尚需向親友籌措，堪認他無逃亡可能。

他主張，若以證人未交互詰問完畢作為羈押他的原因，無異創造寒蟬效應，使他及律師因擔心他遭羈押而不敢傳喚證人。他自2022年4月25日即從台綠總經理一職卸任，已超過3年，已無他得以發揮影響力空間。且他遭羈押長達1年之久，普羅大眾或從事光電產業人員，對他避之唯恐不及，遑論願意甘冒偽證罪牢獄風險。

他主張，原定9月底作證而臨時請假3位證人，均為他所傳喚，希望透過交互詰問方式，促進法院發現真實，若他有意使案情晦暗不清，大可不傳喚證人。9月26日經原審裁定具保並接受科技監控手段後，均在家休養，未與尚未交互詰問證人聯絡、接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情，足見以具保及科技監控手段便足以防免他逃亡、串證。

台南高分院指出，原裁定認定蘇坤煌涉犯證券交易法中加重使公司為不利益交易罪、加重特別背信罪等犯罪嫌疑重大，已敘明「依起訴書及卷內所檢附相關人證、書證、物證」，並於4月間準備程序時已逐一提示。

合議庭指出，原裁定並未依同案被告陳啓昱在偵查中有逃亡事實，據以推論蘇也有逃亡之虞；蘇是否長期患有高血壓、心臟節律不整等痼疾，名下財產是否遭台鹽假扣押，以及蘇是否向親友籌措200萬元用以繳交犯罪所得等情，均無法證明蘇即無逃亡可能。

合議庭認為，本案屬集團型犯罪，組織龐大、分工細密，證人與同案共犯尚未交互詰問完畢，蘇與相關證人、共犯間仍有利益交換而勾串可能，加上現今通訊軟體、數位設備及遠端操控科技進步，尚無從以科技監控等方式加以防範，蘇若未羈押而具保在外，仍有滅證、勾串之虞。

台綠前總經理蘇坤煌經台南地院裁定自上月28日起延長羈押2月，不服提起抗告，台南高分院認確保審判及執行程序順利進行，仍認有羈押必要而駁回。圖／本報資料照
台綠前總經理蘇坤煌經台南地院裁定自上月28日起延長羈押2月，不服提起抗告，台南高分院認確保審判及執行程序順利進行，仍認有羈押必要而駁回。圖／本報資料照

絕對創新集團吸金詐欺2.7億 17人起訴...主嫌求處18年刑移審法院

絕對創新投資等公司實際負責人邱志豪等人，涉推銷特別股權協議書，擅自發行有價證券，3年詐騙316名投資者2.7億元，台北地檢署查扣不法所得價值共計1億2641萬9345元，今全案偵結，依詐欺犯罪危害防制條例、違反銀行法等罪嫌起訴17人，主謀邱志豪求刑18年徒刑，其中在押的邱等10人移審台北地方法院。

