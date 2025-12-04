快訊

金融存股族收聖誕禮包！13家金控獲利破5千億 中信金、新新金殖利率上看5%

台大爆肺結核匡列學生檢查 衛生局證實「非近期個案」

都上過同一堂課！台大爆多人匡列肺結核接觸者 學生怨檢查強碰期末考

絕對創新集團吸金詐欺2.7億 17人起訴...主嫌求處18年刑移審法院

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

絕對創新投資等公司實際負責人邱志豪等人，涉推銷特別股權協議書，擅自發行有價證券，3年詐騙316名投資者2.7億元，台北地檢署查扣不法所得價值共計1億2641萬9345元，今全案偵結，依詐欺犯罪危害防制條例、違反銀行法等罪嫌起訴17人，主謀邱志豪求刑18年徒刑，其中在押的邱等10人移審台北地方法院。

檢調掌握，絕對創新投資、絕對能源、絕對創新網路3家公司，從2023年5月起，涉未經主管機關許可發行有價證券，陸續以實體開課宣講方式，謊稱從事虛擬貨幣及投資乾淨能源技術，推銷特別股權協議書，主打年利率高達25%至42%的特別股權協議，3年6月期滿就能原價買回，且每月依投資款數額發放小額利息，誘使316位投資人持續投入資金，3年詐騙2億7730元。

北檢今年8月間執行首波專案，搜索約談負責人邱志豪、前董事長吳承峰、邱志豪妻子王詩雅、行政副總吳佳靜、副理黃永瀚與女友會計黃若蓁、絕對能源經理人潘宏欣等7人均羈押獲准；潘宏新女友陳珮茹100萬元交保、限制出境出海；另2名陳姓與李姓員工限制出境出海。

檢察官林小刊經過1個月溯源追查，今年9月間第二波搜索約談，查出集團總經理吳思漢涉處理虛擬金流，吳思漢及業務員王嘉熙、曾英森、洪韻雅4人依銀行法、加重詐欺等罪聲押禁見。

檢調在副理黃永瀚處所搜索2支高價勞力士，其中一款與港星余文樂配戴的「迪通拿」計時碼表相同，價值不斐，另款則是俗稱的「藍水鬼」潛水表，兩支表價值400多萬元；並於邱志豪等人處所查扣冷錢包，比特幣、泰達幣等虛擬資產，市值2100萬元。

檢方日前指出，為保障被害人權益，落實高檢署追贓返還、填補被害人損害政策，除搜索查扣現金及虛擬貨幣、勞力士手表外，並針對絕對公司等帳戶，向法院聲請扣押裁定5991萬3761元獲准，總計扣押保全財物共計約8491萬3761元。

台北地檢署偵辦絕對集團吸金洗錢案，上月聲押負責人邱志豪（中）獲准。圖／報系資料照
台北地檢署偵辦絕對集團吸金洗錢案，上月聲押負責人邱志豪（中）獲准。圖／報系資料照

