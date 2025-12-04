桃園2清潔隊員收錢幫清事業廢棄物 自首繳回賄款仍得坐牢

桃園市環境管理處焦姓前清潔員、資源回收組劉姓前隊員自2020年9月起至2022年間，多次收受宋姓業者賄款近20萬元，違法清運事業廢棄物，事後雖自首認罪，桃園地院審結，分別依犯2次、3次違背職務收受賄賂罪，判處焦、劉應執行2年10月及3年徒刑，均褫奪公權2年。

至於行賄的宋姓業者，法官依犯3次貪汙治罪條例的交付賄賂罪，判應執行徒刑1年4月，緩刑4年期間付保護管束，並應於判決確定起2年內，支付公庫5萬元，及向檢察官指定的政府機關、機構、行政法人、社區或其他符合公益目的機構或團體，提供120小時義務勞務，褫奪公權1年，全案仍可上訴。

起訴指出，49歲焦員自2017年起任職楊梅區清潔隊，2021年調至中壢區；46歲劉員自2019年起任夜班資源回收隊員，2人均屬依法具有職務權限的公務員；54歲宋男則是某洋行負責人，未領有廢棄物處理許可證，仍擅自向桃園市內商家收受一般事業廢棄物。

宋男為解決違法收運的一般事業廢棄物能送焚化廠處理，為節省清除和處理廢棄物的支出，自2020年9月至2021年7月間多次透過劉與焦員聯繫，要求協助清運違法收受商家的廢棄物，宋轉帳33次先後支付劉員15萬9600元，劉再按每次千元代價，分次交付焦3萬3000元。

焦於2021年3月1日調至中壢區中隊，負責路2班第12區夜間清運路線，於同年7月間，宋男一有清運廢棄物需求時，仍延續先前模式，由劉通知焦前往收垃圾，2員共取得3萬2120元，其中焦獲1萬3200元分紅。

宋男於2021年12月27日、2022年1月14日，二度LINE劉，要求到觀音、楊梅地區清運，劉指示不知情鄭、陳姓清潔隊員分別於2022年1月14日下午2時駕垃圾車到觀音區新生路某超商旁空地、同月21日下午6時到楊梅區裕成路附近空地，收取偽裝成家戶垃圾的事業廢棄物，事後宋的同居人先後匯4360元及1400元至劉的帳戶；案發後，焦和宋向廉政署自首，並在偵訊中與劉一併自白認罪。

法院審理時，焦等3名被告均坦承犯行，根據卷內事證，可斷定確實有犯案。焦、劉於審理期間一併繳回所有犯罪所得，目前擔任學校營養午餐送貨司機的焦請求從輕量刑；從事物流司機的劉雖認罪，認為3次賄款都在5萬元以下，希望從輕判；宋則稱罹癌四期常進出醫院，盼能從輕，讓他的餘生從事社會公益。法院分別依相關減刑規定對被告3人酌減其刑。

合議庭審酌，被告焦、劉身為公務員，利用職務之便收受賄賂，協助違法清運廢棄物，破壞公務員廉潔形象及政府威信；被告宋姓業者為圖私利，行賄公務員並違法傾倒廢棄物，破壞環境衛生及國土保育。