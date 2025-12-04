貼近社會現況 南韓兄弟姊妹特留分去年判違憲

韓國人向來以重視家庭著稱，南韓憲法法院卻在去年四月，針對親屬繼承作出重大判決，宣告已實行近五十年，民法中有關兄弟姊妹特留分的規定違憲，且立即失效，被視為法律回應社會及家庭制度變遷的重大變革，變得更加重視對於個人財產處分權的保護。

南韓自一九七七年將特留分制度引入民法，用意與我國類似，在於保障特定法定繼承人能繼承一定比例遺產，防止被繼承人透過遺囑等方式完全剝奪繼承人的繼承權，其中便包括二親等的兄弟姊妹。

但隨著社會經濟結構變化，小家庭與單身者日增及兄弟姊妹間經濟獨立性提高，不少手足關係日漸疏遠，甚至可能長期沒有往來，更罔論彼此間已無經濟共生或扶養關係，日後卻因法律須強制分配遺產給關係疏遠或毫無貢獻的兄弟姊妹，以致爭訟漸多。

為此，南韓有民眾認為民法兄弟姊妹特留分規定，已侵犯憲法保障財產權及遺囑自由，聲請憲法法院進行違憲審查。二○二四年四月二十五日，南韓憲法法院以全體法官一致決，宣告此規定違憲，但其他法定繼承人如父母、祖父母等直系血親尊親屬，子女、孫子女等直系血親卑親屬與配偶特留分仍維持不變。

司法院秘書長王梅英昨天表示，從比較法角度觀察特留分制度，先進國家幾無保障兄弟姊妹特留分的立法，如德國、日本，僅保障配偶與直系血親尊、卑親屬的特留分，未及於兄弟姊妹，瑞士也是如此。

立委林倩綺也認為，特留分本意是要保障最低限度應受照顧的繼承人，目前大陸法系主要國家，包括法國、德國、奧地利和日本，都未將兄弟姊妹列為特留分權利人，正因手足在現代社會中，實質扶養關係和家庭功能，已與過去同居共財的結構不同，相較我國仍保有第三順位繼承人的特留分，實已脫離現實。