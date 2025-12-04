聽新聞
0:00 / 0:00

兄弟姊妹特留分明年啟動修法 擬參考日本繼承貢獻制

聯合報／ 記者蔣永佑／台北報導

立法院昨討論民法繼承編<a href='/search/tagging/2/特留分' rel='特留分' data-rel='/2/218636' class='tag'><strong>特留分</strong></a>制度，<a href='/search/tagging/2/法務部' rel='法務部' data-rel='/2/151074' class='tag'><strong>法務部</strong></a>表示明年將推動兄弟姊妹特留分修法。圖為國民黨立委<a href='/search/tagging/2/吳宗憲' rel='吳宗憲' data-rel='/2/101947' class='tag'><strong>吳宗憲</strong></a>（左二）十一月七日舉辦記者會主張修法。圖／聯合報系資料照片
立法院昨討論民法繼承編特留分制度，法務部表示明年將推動兄弟姊妹特留分修法。圖為國民黨立委吳宗憲（左二）十一月七日舉辦記者會主張修法。圖／聯合報系資料照片

立法院司法及法制委員會昨進行「民法繼承編特留分制度之檢討」專題報告，法務部表示將在明年初推動兄弟姊妹特留分的修法，獲司法院及朝野立委一致支持，未來法務部將重點參考日本繼承貢獻制度，預計明年初啟動修法程序。

日本有鑒於高齡化社會及國民家庭觀念變遷，二○一八年七月通過以生存配偶的生活照顧等觀點出發的繼承法修正案，其中包括高齡生存配偶居住權利保護、特留分侵害額請求權行使所發生權利改為金錢債權，以及非繼承人但對於被繼承人照護有貢獻者設有特別貢獻制度等。

司法院副秘書長王梅英指出，特留分制度原目的在於調和財產處分自由、遺囑自由及法定繼承人利益保護，但該制度自一九三○年制定至今，社會、家庭觀念和結構均已有顯著變遷，因此適用範圍自應重新審視，司法院基本上支持修法。

法務部長鄭銘謙表示，針對兄弟姊妹特留分修法，法務部年初已委請學者、專家進行繼承篇檢討、修正，預計這個月底將提出研究報告，當中將大量蒐集日本繼承貢獻制度資料。

由於手足特留分與每位民眾切身相關，昨天朝野立委均表關心。立委吳宗憲藉由過去擔任檢察官經驗，指出特留分常造成家庭仇恨，讓幾十年未聯絡的旁系血親在被繼承人死後跳出來爭產，又如一對頂客族先生過世後，妻子為了先生從未謀面、同父異母弟弟的特留分，只能賣掉唯一安身立命房產。

立委陳培瑜要求法務部修法應周延、全面，例如刪除兄弟姊妹特留分後，祖父母的特留分是否也應一併檢視？若刪除特留分刪除，扶養義務是否也要一併修正？不能只修一條，以避免造成新的法律漏洞和確保制度平衡性。

立委翁曉玲也同樣自民法中兄弟姊妹互負扶養義務和特留分間的關係切入，除呼應陳培瑜所言，也提出反向思考，指若對沒有維持生活能力或沒有謀生能力的手足必須扶養，那特留分是否也該有相當程度的維持？這種公平性相信也是很有意義的思考，希望法務部修法時能一併研究。

陳培瑜 特留分 吳宗憲 翁曉玲 鄭銘謙 司法院 日本 高齡化 法務部

延伸閱讀

歐巴沒得拿 南韓憲法法院去年宣告兄弟姊妹特留分違憲

檢討修正民法繼承編特留分規定 法務部、司法院支持

兄弟姊妹特留分規定 鄭銘謙：研議修法

特留分刪除要配套 綠委：應檢討繼承規定

相關新聞

貼近社會現況 南韓兄弟姊妹特留分去年判違憲

韓國人向來以重視家庭著稱，南韓憲法法院卻在去年四月，針對親屬繼承作出重大判決，宣告已實行近五十年，民法中有關兄弟姊妹特留...

兄弟姊妹特留分明年啟動修法 擬參考日本繼承貢獻制

立法院司法及法制委員會昨進行「民法繼承編特留分制度之檢討」專題報告，法務部表示將在明年初推動兄弟姊妹特留分的修法，獲司法...

法庭空間大變革 改傳統法庭為圓桌式協商會議桌

司法院今天在高雄少年及家事法院召開精神衛生法專家參審法庭揭幕記者會，宣示落實精神衛生法及身心障礙者權利公約，要打造友善、...

男子毒駕在學校前釀1死4傷判12年7月 上訴稱毒品前科不應算「累犯」

男子彭柏超吸食含依托咪酯成分的「喪屍煙彈」，在新竹市虎林國中前釀1死4傷車禍，被依毒駕致死、過失傷害罪起訴，新竹地院判1...

涉京華城土地「左手換右手」套利 沈慶京長子50萬交保

調查局偵辦京華城土地「左手換右手」非常規交易案，上周約談沈慶京後，今天再約談沈慶京長子沈輝庭、鼎越開發前董事長朱亞虎到案...

清潔員好心送電鍋給拾荒婦遭判刑 律師4點曝原因

日前台北一名黃姓清潔隊員因為把回收的32元舊電鍋送給拾荒婦人，被檢方依貪污罪起訴，一審法院判處有期徒刑3月、緩刑2年，並褫奪公權1年，此案引起輿論熱議。許多網友認為該名清潔隊員是好心，不解檢方為何執意起訴，不過律師林智群則列4點解答。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。