男子毒駕在學校前釀1死4傷判12年7月 上訴稱毒品前科不應算「累犯」

男子彭柏超吸食含依托咪酯成分的「喪屍煙彈」，在新竹市虎林國中前釀1死4傷車禍，被依毒駕致死、過失傷害罪起訴，新竹地院判12年7月徒刑。案經上訴，台灣高等法院今開庭，彭的律師主張一審「重複評價」、依累犯加重刑責有違誤，量刑過重，但彭雖表達和解意願，卻提不出方案，連法官都提醒「被害人怎麼接受？」

彭柏超（34歲）現因另案入監服刑，2024年9月16日他駕駛白色賓士車蛇行，行經正值放學時段的虎林國中前，逆向撞上2輛載有孩童的機車，導致3名年僅4至8歲的孩童重傷。鍾姓婦人（71歲）當場死亡，她孫女全身多處骨折、內臟破裂，另一名載2名孫子的李姓老翁也被撞，3人同樣多處骨折。

彭未持有駕照，並承認邊吸食「喪屍煙彈」邊駕車。新竹地院審理時，檢察官指彭素行不佳，無照又毒駕上路，還曾有酒駕紀錄，他多次因毒品案出入監獄，直到去年1月才出監，8個月後就因為「邊開車邊吸毒」釀1死4傷慘劇，使被害者家庭破碎、家屬承受莫大悲痛，犯罪情節重大。

調查證據顯示，彭柏超事發前一天連續施用海洛因、甲基安非他命、愷他命及依托咪酯等6種毒品，還邊吸依托咪酯「喪屍煙彈」邊開車，尿液檢驗結果證實有多重用藥行為。彭在審理時認罪，對事故過程與證據能力無異議，也坦承吸依托咪酯後會精神恍惚、身體顫抖，且知道這樣的狀態會影響駕駛，但仍無法控制吸毒行為。

「我是慣性施用」彭說開車時已恍神，直到撞上電線桿才恢復意識。彭過去除販毒、多次無照駕駛，還遭通緝7次，對於刑罰反應力薄弱，且至今未賠償1毛錢。

一審判決後，彭和檢察官皆針對量刑上訴，律師認為本案是「公共危險」，而彭的前科多是毒品罪，應該「不算累犯」。

高院法官今整理爭點，包括有無必要依自首規定減刑、素行、重複評價、不當評論犯後態度、依累犯加重其刑、達成和解是否得再減輕刑度等。

彭柏超表示自己沒有錢賠償，若被害人有調解意願，他可以通知家人協助，但也坦言有被害人索賠1千萬元以上金額，他家人無法辦到。

法官今直接詢問彭柏超「家人有說可以拿出多少錢來嗎？」並質疑若只能拿得出10萬元，被害人如何接受？而「家人」又是指誰？

彭表示家人指的就是「弟弟」，林姓告訴人表示，之前彭說要談和解，結果彭的胞弟一聽到「500萬」便跑掉了，他認為沒有必要再調解；李姓告訴人也說，先前2次調解不到5分鐘就結束，根本看不到誠意，怒批「如果今天是你的小孩，你會怎樣想？」