涉京華城土地「左手換右手」套利 沈慶京長子50萬交保

調查局偵辦京華城土地「左手換右手」非常規交易案，上周約談沈慶京後，今天再約談沈慶京長子沈輝庭、鼎越開發前董事長朱亞虎到案，詢後移送台北地檢署複訊，檢方認為兩人同樣涉違反證交法罪嫌，訊後分別諭令50萬元、30萬元交保，兩人辦報後火速離去。

威京集團旗下中石化公司子公司鼎越開發，斥資372億1萬元得標京華城土地，標金超過底價30億元，資金疑用來清償沈慶京龐大債務，檢方認為買賣雙方均為沈慶京公司，懷疑其主導「左手賣右手」套利，上周首度約談沈慶京到案，訊後以700萬交保。

檢調過濾相關資料，發現鼎越開董事沈輝庭、時任鼎越開發董事長朱亞虎，也在此交易案中配合沈慶京套利，不協助以減資方式將錢分給股東，對於30億資金匯入香港帳戶也有參與，今天約談兩人到案說明金流。

京華城購物中心營運18年後財務重大虧損，2018年委託標售，京華城土地首次招標底價為380億元，前3次均因底價過高等因素流標，第4次標售底價降至342億元。

2019年由中石化轉投資子公司鼎越開發，以372億1萬元高價得標，並取得土地永久所有權，計畫轉型頂級商辦「京華廣場」，去年京華城爆發容積率弊案，土地被法院扣押而停工。

檢調追查，京華城土地標售疑不合營業常規，中石化、鼎越、京華城皆屬威京集團，中石化不斷增資，使資本額1億元的鼎越開發，得以參與京華城土地標售案，最終以372億1萬元高價購入土地，2021年完成土地過戶。