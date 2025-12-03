快訊

華碩驚傳遭勒索！知名駭客集團揚言已竊取1TB資料 公司緊急聲明

7年前丟掉雲林江山她痛心…綠選對會建議徵召劉建國 蘇治芬連說這兩句

漱口水先用或後用？牙醫揭常見「錯誤習慣」：時機不對等於白做

新竹葉姓神父宗教輔導竟淪猥褻 3天3度伸手得逞

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹市天主教葉姓神父被控對前往尋求宗教慰藉的女子，以連續碰觸恥骨、脫褲舔陰方式，3度猥褻得逞，新竹地院依對受扶助之人利用權勢猥褻罪判刑10月、緩刑3年，並應向公庫支付15萬元。

判決書指出，葉姓神父在2022年任職於天主教加爾默羅聖衣聖母堂，女子到教會尋求宗教慰藉（避靜），因此接受葉姓神父的輔導。未料，葉姓神父利用宗教輔導行為產生從屬支配關係，及該女受自己以宗教輔導方式扶助而生的權勢與機會，於2022年2月16日與17日晚間8點，在教會302室內，趁與女子獨處之際，以手指隔著褲子碰觸恥骨，而以此方式猥褻得逞2次。

此外，2022年2月18日晚間10點40分許，葉姓神父在同一地點趁與小美獨處時，先以手指隔著褲子碰觸恥骨，再脫下女子的外褲及內褲，並舔其陰部，總共對該女3度猥褻得逞。

法官審酌被葉男是教會的神父，本應依其專業，協助透過宗教輔導行為排解情緒、解決問題，然其為滿足一己之私慾，竟利用其與被害人間從屬支配關係及被害人受扶助權勢與機會來猥褻，造成被害人心理上難以磨滅之陰影。

法官審酌葉姓神父行為時並未使用工具，且未致告訴人成傷，也無其他共犯，犯罪的手段尚知節制；也未曾因刑事犯罪經判刑確定、執行完畢。念及葉姓神父終能坦承犯行，與被害人達成和解、支付賠償金，被害人也同意原諒葉男，依對受扶助之人利用權勢猥褻罪判刑10月、緩刑3年，並應向公庫支付15萬元。

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

神父 猥褻 被害人

延伸閱讀

泰鍋吃到飽買1送1！新竹人衝 藍象廷「2人同行1人免費」只有3天 半價爽嗑「打拋豬飯、摩摩渣渣」

陳鴻端炒米粉進「嗨！營業中」 出身新竹「登財碾米廠」小開背後有洋蔥

趁前女友病弱襲胸！嘉義男深夜伸手猥褻判8月

阿伯超商看完A片竟猥褻國小女童 父親不捨：小孩是有記憶的

相關新聞

台鹽綠能弊案開庭 業務主管指蘇坤煌下令「台綠不做土地開發」

台鹽綠能弊案今下午開庭審理，台綠業務開發處徐姓前處長說，前總經理蘇坤煌三令五申稱土地開發很複雜，台綠不做土地開發，也聽過...

男連殺妻子、岳母與繼子被判死 律師狂罵一審審判長：千張屍體照被揭開

男子張泓毅勒斃妻子、岳母及繼子，伴屍6日後棄屍租屋處，竊取死者現金、存摺、首飾，盜領現金逃亡，新北地院國民法官依家暴殺人...

欠稅不繳…百萬粉絲網媒股份被拍賣 投資公司負責人急補稅

新竹縣某投資公司積欠營利事業所得稅約40萬餘元，屢次跳票未繳。執行署新竹分署發現該公司負責人持有一家未上市網路媒體公司股...

清潔員好心送電鍋給拾荒婦遭判刑 律師4點曝原因

日前台北一名黃姓清潔隊員因為把回收的32元舊電鍋送給拾荒婦人，被檢方依貪污罪起訴，一審法院判處有期徒刑3月、緩刑2年，並褫奪公權1年，此案引起輿論熱議。許多網友認為該名清潔隊員是好心，不解檢方為何執意起訴，不過律師林智群則列4點解答。

帶大陸火腿腸未申報挨罰20萬 雲林婦遭查扣薪資、車輛禁處分

雲林縣一名王姓女子自大陸搭機返台時，因違規攜帶含豬、雞肉成分的火腿腸未申報檢疫，遭農業部動植物防疫檢疫署桃園分署裁罰20...

生下女嬰後從3樓丟下摔死 母被判有期徒刑3年

屏東縣柯姓女子2023年7月生下一名女嬰後，竟將親生骨肉從3樓丟下，導致女嬰全身多處重傷，送醫急救後不治死亡。屏東地方法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。