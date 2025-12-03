快訊

華碩驚傳遭勒索！知名駭客集團揚言已竊取1TB資料 公司緊急聲明

7年前丟掉雲林江山她痛心…綠選對會建議徵召劉建國 蘇治芬連說這兩句

漱口水先用或後用？牙醫揭常見「錯誤習慣」：時機不對等於白做

聽新聞
0:00 / 0:00

台鹽綠能弊案開庭 業務主管指蘇坤煌下令「台綠不做土地開發」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台鹽綠能弊案今下午開庭審理，台綠業務開發處徐姓前處長說，前總經理蘇坤煌三令五申稱土地開發很複雜，台綠不做土地開發，也聽過同事有雜音，然而，台綠不做土地開發均是口頭上指示，並無明文禁止。面對土地開發商間競爭，由誰出面協調？他說「蘇坤煌」。

台南地院下午開庭，鴻暉公司負責人蘇俊仁、晁暘公司負責人戴妤倩及台綠前副總經理郭政瑋等3人到庭交叉詰問。

期間也因律師為蘇俊仁準備一杯超商咖啡，遭法警當場制止，律師於中場休息前請示審判長是否可以飲用？審判長則以嘉義地院日前意外為例說明，為避免法警維持法庭秩序負擔及困擾，准予飲用，但下不為例。

徐證稱，台綠沒有做陌生土地開發，也沒有能力做這些，長官也指示台綠資源有限，不要浪費在事之上；有關土地問題都是土地開發商要做的事。他說，台綠有被土地開發商邀請出席地主說明會，他至少出席3、4場，向有意願地主說明漁電共生、養殖漁業並存的好處，告訴地主這兩者並存的好處，是雙贏的。

然而，台綠為何不做土地開發？他表示，時任總經理蘇坤煌於公私場合都曾表示，土地開發很複雜，但沒講具體原因，而且他進公司不是做仲介，如地主有意願自己跑來到台綠，他也會請地主跟土開商聯絡。

面對檢方詢問，他表示，台綠在土地開發過程中確有幫了不少忙，也聽過同事有雜音，台綠卻沒有分到利潤，但他認為這是相輔相成，公司的政策是不做土地開發。

審判長詢問，台綠有明文禁止做土地開發？「沒有」徐說，台綠不做土地開均口頭上指示，並未明文禁止去做。審判長又問，如地主找上你們，但還沒有土地開發商報進來，且經評估有開發潛力，他說，會回報長官，再由上面長官決定找人來開發。審判長問上面長官指的是誰？他說，蘇坤煌。

審判長也詢問，徐提到電業商不太喜歡跟很多土地開發商簽約，土地開發商間競爭，台綠會幫忙協調，指的是誰？徐說，電業部分多由蘇坤煌在協調，但如何協調？他不太清楚。

台鹽綠能弊案今下午開庭審理，台綠業務開發處徐姓前處長說，前總經理蘇坤煌三令五申稱土地開發很複雜，台綠不做土地開發。圖／本報資料照片
台鹽綠能弊案今下午開庭審理，台綠業務開發處徐姓前處長說，前總經理蘇坤煌三令五申稱土地開發很複雜，台綠不做土地開發。圖／本報資料照片

台綠 開發商 總經

延伸閱讀

53名南洋僑青返金門尋根 找回家族與土地的情感連結

男連殺妻子、岳母與繼子被判死 律師狂罵一審審判長：千張屍體照被揭開

因應長遠發展 弘塑通過購置土地預算「上限11億元」

中油三接傳弊案 羅智強批民進黨「捐鍋者誅、賣國者侯」

相關新聞

台鹽綠能弊案開庭 業務主管指蘇坤煌下令「台綠不做土地開發」

台鹽綠能弊案今下午開庭審理，台綠業務開發處徐姓前處長說，前總經理蘇坤煌三令五申稱土地開發很複雜，台綠不做土地開發，也聽過...

男連殺妻子、岳母與繼子被判死 律師狂罵一審審判長：千張屍體照被揭開

男子張泓毅勒斃妻子、岳母及繼子，伴屍6日後棄屍租屋處，竊取死者現金、存摺、首飾，盜領現金逃亡，新北地院國民法官依家暴殺人...

欠稅不繳…百萬粉絲網媒股份被拍賣 投資公司負責人急補稅

新竹縣某投資公司積欠營利事業所得稅約40萬餘元，屢次跳票未繳。執行署新竹分署發現該公司負責人持有一家未上市網路媒體公司股...

清潔員好心送電鍋給拾荒婦遭判刑 律師4點曝原因

日前台北一名黃姓清潔隊員因為把回收的32元舊電鍋送給拾荒婦人，被檢方依貪污罪起訴，一審法院判處有期徒刑3月、緩刑2年，並褫奪公權1年，此案引起輿論熱議。許多網友認為該名清潔隊員是好心，不解檢方為何執意起訴，不過律師林智群則列4點解答。

帶大陸火腿腸未申報挨罰20萬 雲林婦遭查扣薪資、車輛禁處分

雲林縣一名王姓女子自大陸搭機返台時，因違規攜帶含豬、雞肉成分的火腿腸未申報檢疫，遭農業部動植物防疫檢疫署桃園分署裁罰20...

生下女嬰後從3樓丟下摔死 母被判有期徒刑3年

屏東縣柯姓女子2023年7月生下一名女嬰後，竟將親生骨肉從3樓丟下，導致女嬰全身多處重傷，送醫急救後不治死亡。屏東地方法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。