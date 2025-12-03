台鹽綠能弊案開庭 業務主管指蘇坤煌下令「台綠不做土地開發」

台鹽綠能弊案今下午開庭審理，台綠業務開發處徐姓前處長說，前總經理蘇坤煌三令五申稱土地開發很複雜，台綠不做土地開發，也聽過同事有雜音，然而，台綠不做土地開發均是口頭上指示，並無明文禁止。面對土地開發商間競爭，由誰出面協調？他說「蘇坤煌」。

台南地院下午開庭，鴻暉公司負責人蘇俊仁、晁暘公司負責人戴妤倩及台綠前副總經理郭政瑋等3人到庭交叉詰問。

期間也因律師為蘇俊仁準備一杯超商咖啡，遭法警當場制止，律師於中場休息前請示審判長是否可以飲用？審判長則以嘉義地院日前意外為例說明，為避免法警維持法庭秩序負擔及困擾，准予飲用，但下不為例。

徐證稱，台綠沒有做陌生土地開發，也沒有能力做這些，長官也指示台綠資源有限，不要浪費在事之上；有關土地問題都是土地開發商要做的事。他說，台綠有被土地開發商邀請出席地主說明會，他至少出席3、4場，向有意願地主說明漁電共生、養殖漁業並存的好處，告訴地主這兩者並存的好處，是雙贏的。

然而，台綠為何不做土地開發？他表示，時任總經理蘇坤煌於公私場合都曾表示，土地開發很複雜，但沒講具體原因，而且他進公司不是做仲介，如地主有意願自己跑來到台綠，他也會請地主跟土開商聯絡。

面對檢方詢問，他表示，台綠在土地開發過程中確有幫了不少忙，也聽過同事有雜音，台綠卻沒有分到利潤，但他認為這是相輔相成，公司的政策是不做土地開發。

審判長詢問，台綠有明文禁止做土地開發？「沒有」徐說，台綠不做土地開均口頭上指示，並未明文禁止去做。審判長又問，如地主找上你們，但還沒有土地開發商報進來，且經評估有開發潛力，他說，會回報長官，再由上面長官決定找人來開發。審判長問上面長官指的是誰？他說，蘇坤煌。