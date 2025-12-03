清潔員好心送電鍋給拾荒婦遭判刑 律師4點曝原因

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導

台北市環保局黃姓清潔隊員將收運的舊電鍋贈送拾荒婦，士林地院昨依貪汙治罪條例判刑三月、緩刑二年，律師林智群也解釋法院判決邏輯。示意圖／聯合報系資料照片
日前台北一名黃姓清潔隊員因為把回收的32元舊電鍋送給拾荒婦人，被檢方依貪污罪起訴，一審法院判處有期徒刑3月、緩刑2年，並褫奪公權1年，此案引起輿論熱議。許多網友認為該名清潔隊員是好心，不解檢方為何執意起訴，不過律師林智群則列4點解答。

林智群在臉書發文表示，法官已經火力全開一口氣減刑四次，把刑度壓到3個月、緩刑2年、褫奪公權1年，而國民黨立委翁曉玲已為此案提案修《貪汙治罪條例》，要將貪汙金額在5萬元以下者不罰，將微罪不舉的精神明文入法。

對此，林智群從4面向解釋。第1，貪污罪是「微罪」嗎？微罪是有期徒刑3年以下的罪，貪污罪是最低有期徒刑5年以上的重罪，不是微罪，因此不能誤用「微罪不舉」這個法律名詞。貪污1元也算是貪污，不可能5萬以下不處罰。

第2，大家都很痛恨貪污，所以要求「罪越重越好」，可是法律就是一個標準，當你把這個罪變成越重越好，法官會變成毫無裁量空間。林智群認為「碰到清潔隊員這個事情，一堆人再來要求法院法外開恩，這不是搬石頭砸自己的腳嗎？」如此一來，民眾的法律標準浮動程度，比法院自由心證還誇張。

第3方面是「褫奪公權」，一堆網友抱怨為什麼還要褫奪公權，讓清潔隊員丟飯碗？但他說明，依照《貪污治罪條例》第17條，貪污罪成立，是應併褫奪公權，這個是沒得商量，法律規定就是如此，法官只能這樣判，不過該清潔隊員跟清潔隊間是勞務關係，不會因為褫奪公權1年而失去工作。

最後第4點是有人說為什麼檢察官一開始不用《刑事訴訟法》第253條「微罪不舉」不起訴？林智群解答，那個法條的前提是「輕罪」，貪污罪是重罪，不適用。

