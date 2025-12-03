軍人帶高中生闖谷關管制區戲水鬧人命 一審免賠 二審逆轉要賠

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

許姓軍人與洪姓高中生，3年前到台中谷關「陵野溪溫泉」，二人闖管制區溯溪時，洪生失足滑落深谷，溺死在3尺深的潭底，洪生父母認許是帶領者，有注意、提醒、取消行動義務，求償831萬元，一審認洪生有認知公告警語能力，判許免賠，二審逆轉，認許是帶領人，對意外需負部分責任，判賠147萬元。

19歲許姓軍人與16歲洪姓高中生是球友，2022年7月初，相約到和平谷關馬陵野溪溫泉游泳，二人進入禁止進入的管制區，洪溯溪過程，失足滑落深谷，警消在該處潭底約三公尺深處，發現洪已溺斃。

洪生父母指控，許男為該次溯溪的帶領人，由許開車載洪前往，對洪居於保證人地位，負有注意義務，當天步行至案發地點時，已親見案發地點有危險，且許曾到過該處，也可判斷洪無溯溪鞋與裝備，貿然踩石渡溪有高風險，但仍堅持溯溪，導致意外，求償831萬元。

台中地院審認，二人進入管制區前，已有「本路段為管制區，非相關人員禁止進入，以免發生危險」等三處公告，但仍無視警告，繼續前進，洪看到警告，仍與許同行。

另外，二人是相約出遊的朋友關係，即便洪生未成年，但已近18歲，本身有認知公告警語、衡量自身體能、設備的判斷能力，不能僅以許年齡稍長，即認洪有負擔注意的義務，判許免賠。

洪生家長不服，上訴台中高分院，二審則認定，該處管制區是由許男開車載洪生前往，許也曾去過，若無許帶領，洪生不知如何前往，可認定許是該次溯溪活動帶領人，許帶洪生前往危險區域溯溪時，應就安全性，有提醒洪生注意的義務。

二審審酌，許男帶洪生前往需下水步行、泳渡時區域時，沒有提醒當時裝備不足洪生考慮撤離，繼續選擇溯溪前行，導致洪生落潭身亡，負有賠償責任。

二審認為，二人前往案發地時，洪生目擊溪水深度，許雖先行橫渡，但無證據證明許有強迫、命令、威脅洪生橫渡，洪生可選擇留在岸上、折返或拒絕下水，洪生明知自己無救生衣，仍決定橫渡水面，自甘冒險行為，應負3/4的責任，判許男需賠147萬餘元，仍可上訴。

許姓軍人在3年前帶洪姓高中生，前往台中谷關馬陵野溪溫泉管制區游泳，洪生滑落潭底身亡，二審逆轉判許要賠147萬元。記者陳宏睿／翻攝
