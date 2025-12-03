快訊

粉絲不捨…「康熙來了」停播10年 最後一次錄影蔡康永淚灑攝影棚

網爆台荷交流情報戰大挫敗 官員：國防部不顧體制是導火線

「給大家看看長相」北醫大教授遭控公開嗆學生黃臉婆 校方回應

帶大陸火腿腸未申報挨罰20萬 雲林婦遭查扣薪資、車輛禁處分

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

雲林縣一名王姓女子自大陸搭機返台時，因違規攜帶含豬、雞肉成分的火腿腸未申報檢疫，遭農業部動植物防疫檢疫署桃園分署裁罰20萬元。因逾期未繳，案件於去年8月移送行政執行署嘉義分署強制執行，執行人員查扣其薪資並對名下車輛禁止處分，目前王女已繳納10萬餘元，其餘仍須依規定分期清償。

嘉義分署表示，此案屬防疫裁罰項目，分署依行政院「五打七安」政策專案強力執行。王女原居於大陸地區，2014年入境後定居雲林。她於2024年6月29日自中國返台時，因攜帶0.513公斤豬、雞肉火腿腸未申報，違反動植物檢疫規定，遭裁罰20萬元。雖然她曾於2024年10月向分署申請每月繳納1萬元，但今年7月起無故停止付款，導致執行人員立即查扣其薪資並對車輛實施禁止處分措施。

在執行介入後，王女恢復繳納，目前已支付10萬餘元，尚餘9萬多元未繳。嘉義分署強調，如其再度停繳，分署將依法對薪資與車輛進一步強制執行。

政府持續嚴防非洲豬瘟入侵，以守護國內畜產業及全民健康。嘉義分署呼籲民眾自海外返台務必留意行李中是否含肉類及其他應申報物品，違規不僅遭重罰，亦可能面臨強制執行，得不償失。

搭機帶肉品遭罰20萬，雲林婦停繳被扣薪禁車。記者李宗祐/翻攝
搭機帶肉品遭罰20萬，雲林婦停繳被扣薪禁車。記者李宗祐/翻攝

非洲豬瘟 嘉義 薪資

延伸閱讀

7年前丟掉雲林江山她痛心…綠選對會建議徵召劉建國 蘇治芬連說這兩句

民進黨選對會拍板建議徵召再戰雲林 劉建國：戰士沒選擇戰場的權利

民進黨選對會拍板劉建國再戰雲林縣長 張嘉郡得知說話了

民進黨選對會拍板 徵召劉建國再戰2026雲林縣長

相關新聞

男連殺妻子、岳母與繼子被判死 律師狂罵一審審判長：千張屍體照被揭開

男子張泓毅勒斃妻子、岳母及繼子，伴屍6日後棄屍租屋處，竊取死者現金、存摺、首飾，盜領現金逃亡，新北地院國民法官依家暴殺人...

欠稅不繳…百萬粉絲網媒股份被拍賣 投資公司負責人急補稅

新竹縣某投資公司積欠營利事業所得稅約40萬餘元，屢次跳票未繳。執行署新竹分署發現該公司負責人持有一家未上市網路媒體公司股...

高檢署追加起訴東京威力 智慧法院與台積電洩密案併案審理

高檢署智慧財產分署日前就台積電二奈米洩密案，追加起訴涉案工程師陳力銘任職的東京威力科創，求處罰金1億2000萬元。智慧財...

自稱「台灣第一特務」...軍情局退役上校張超然當共諜 判關1年半定讞

自稱「台灣第一特務」的軍事情報局退役上校張超然，受中共對台情報人員指示，在台吸收退役軍官當共諜、安排與中共情報官員餐敘，...

帶大陸火腿腸未申報挨罰20萬 雲林婦遭查扣薪資、車輛禁處分

雲林縣一名王姓女子自大陸搭機返台時，因違規攜帶含豬、雞肉成分的火腿腸未申報檢疫，遭農業部動植物防疫檢疫署桃園分署裁罰20...

生下女嬰後從3樓丟下摔死 母被判有期徒刑3年

屏東縣柯姓女子2023年7月生下一名女嬰後，竟將親生骨肉從3樓丟下，導致女嬰全身多處重傷，送醫急救後不治死亡。屏東地方法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。