帶大陸火腿腸未申報挨罰20萬 雲林婦遭查扣薪資、車輛禁處分
雲林縣一名王姓女子自大陸搭機返台時，因違規攜帶含豬、雞肉成分的火腿腸未申報檢疫，遭農業部動植物防疫檢疫署桃園分署裁罰20萬元。因逾期未繳，案件於去年8月移送行政執行署嘉義分署強制執行，執行人員查扣其薪資並對名下車輛禁止處分，目前王女已繳納10萬餘元，其餘仍須依規定分期清償。
嘉義分署表示，此案屬防疫裁罰項目，分署依行政院「五打七安」政策專案強力執行。王女原居於大陸地區，2014年入境後定居雲林。她於2024年6月29日自中國返台時，因攜帶0.513公斤豬、雞肉火腿腸未申報，違反動植物檢疫規定，遭裁罰20萬元。雖然她曾於2024年10月向分署申請每月繳納1萬元，但今年7月起無故停止付款，導致執行人員立即查扣其薪資並對車輛實施禁止處分措施。
在執行介入後，王女恢復繳納，目前已支付10萬餘元，尚餘9萬多元未繳。嘉義分署強調，如其再度停繳，分署將依法對薪資與車輛進一步強制執行。
政府持續嚴防非洲豬瘟入侵，以守護國內畜產業及全民健康。嘉義分署呼籲民眾自海外返台務必留意行李中是否含肉類及其他應申報物品，違規不僅遭重罰，亦可能面臨強制執行，得不償失。
