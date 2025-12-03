帶大陸火腿腸未申報挨罰20萬 雲林婦遭查扣薪資、車輛禁處分

雲林縣一名王姓女子自大陸搭機返台時，因違規攜帶含豬、雞肉成分的火腿腸未申報檢疫，遭農業部動植物防疫檢疫署桃園分署裁罰20萬元。因逾期未繳，案件於去年8月移送行政執行署嘉義分署強制執行，執行人員查扣其薪資並對名下車輛禁止處分，目前王女已繳納10萬餘元，其餘仍須依規定分期清償。

嘉義分署表示，此案屬防疫裁罰項目，分署依行政院「五打七安」政策專案強力執行。王女原居於大陸地區，2014年入境後定居雲林。她於2024年6月29日自中國返台時，因攜帶0.513公斤豬、雞肉火腿腸未申報，違反動植物檢疫規定，遭裁罰20萬元。雖然她曾於2024年10月向分署申請每月繳納1萬元，但今年7月起無故停止付款，導致執行人員立即查扣其薪資並對車輛實施禁止處分措施。

在執行介入後，王女恢復繳納，目前已支付10萬餘元，尚餘9萬多元未繳。嘉義分署強調，如其再度停繳，分署將依法對薪資與車輛進一步強制執行。