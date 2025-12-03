生下女嬰後從3樓丟下摔死 母被判有期徒刑3年
屏東縣柯姓女子2023年7月生下一名女嬰後，竟將親生骨肉從3樓丟下，導致女嬰全身多處重傷，送醫急救後不治死亡。屏東地方法院審理後今日下午宣判，柯女犯刑法生母殺嬰罪，處有期徒刑3年，可上訴。
判決書指出，柯女2023年4月間得知懷有身孕，7月5日清晨5時許在屏東市租屋處3樓浴室產下女嬰，沒想到6時許就將女嬰從3樓窗戶向外丟下，女嬰撞擊1樓鐵皮屋浪板再墜落路面，包括頭部、內臟、體外等多處重傷，路過民眾見狀連忙報警，但女嬰仍傷重送醫急救後不治。
事後檢察官認為柯女智商偏低、未完成高中學業；無穩定職業且經濟狀況不佳；生產後呈現憂鬱狀況，經鑑定控制能力較一般人弱；得知懷孕時已錯過人工流產時機；社會支持薄弱等不得已事由，依刑法生母殺嬰罪將其起訴。
法官審理後認為，柯女為了避免女嬰重蹈其負面成長經驗而犯案，使剛出生的女嬰承受難以言喻的痛苦及喪失生命，所生危害重大；但考量其坦承犯行、犯後態度良好、素行尚可；兼衡其犯罪目的、動機、手段、智識程度、家庭生活、經濟狀況，及不得已之事由等，量處有期徒刑3年，可上訴。
