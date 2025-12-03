快訊

粉絲不捨…「康熙來了」停播10年 最後一次錄影蔡康永淚灑攝影棚

網爆台荷交流情報戰大挫敗 官員：國防部不顧體制是導火線

「給大家看看長相」北醫大教授遭控公開嗆學生黃臉婆 校方回應

三接工程爆浮報百億 台灣世曦澄清：從未有報載價格

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

中油觀塘液化天然氣接收站（三接二期）工程爆發採購弊案，浮報工程經費疑高達逾百億元，台灣世曦工程顧問公司今表示，三接外推案訪價過程，從未接獲任何營造廠提供122億元或更低價格的正式及非正式報價。

台灣中油觀塘液化天然氣接收站（三接二期）工程爆發採購弊案，浮報工程經費疑高達逾百億元，調查局北機站與廉政署昨搜索中油總部等11處地點，約談13人到案，其中台灣世曦工程顧問公司前董座施義芳、經理陳建中、工程部主管張欽森3人列被告，移送台北地檢署漏夜偵訊。檢察官複訊後命3人無保請回，不排除今天還有人移送複訊。

據調查，世曦工程顧問公司曾向三家業者訪價，分別是東丕營造、皇昌營造與宏華營造，最初東丕報價122億元，沒想到中油卻要東丕浮報預算，後來標金提高為200多億元，而皇昌與宏華營造也報價200餘億元，世曦最後折衷報以253億元報給中油，中油認為此價格可行，報請行政院核定通過。

世曦工程指出，自2021年接受中油公司委託辦理「觀塘接收站外推方案之外廓防波堤新建工程」的預算編列工作，從未接獲任何營造廠提供122億元或更低價格的正式及非正式報價。

世曦工程說，況依前述工程的規模及特性，參酌疫情及烏俄戰爭前後期間的市場人力、機具、材料價格，以及鄰近工程標案金額研判，所謂某廠商曾提出122億的價格，與行情相距甚遠，也從未出現於報價資訊中，再者，本案招標過程也無出現低價搶標的情事。

世曦工程表示，有關本工程訪價歷程及相關資料，本公司皆已完整提供檢調單位及中油公司查閱，本公司後續也將積極配合有關單位調查。

中油三接傳採購弊案，台灣世曦工程顧問公司前董事長施義芳（左）2日移送北檢複訊。記者潘俊宏／攝影
中油三接傳採購弊案，台灣世曦工程顧問公司前董事長施義芳（左）2日移送北檢複訊。記者潘俊宏／攝影

中油 觀塘 三接

延伸閱讀

彰化流浪狗收容所四層樓改建 收容增至500隻！動物暫安置合法單位

中油三接工程遭指浮報預算 台灣世曦：配合調查

諷檢察官「慈悲的溫柔」 羅智強：檢舉人聽說中油三接已在滅證串供

桃機三航廈北登機廊廳月底啟用 廉政平台跨部會單位把關

相關新聞

男連殺妻子、岳母與繼子被判死 律師狂罵一審審判長：千張屍體照被揭開

男子張泓毅勒斃妻子、岳母及繼子，伴屍6日後棄屍租屋處，竊取死者現金、存摺、首飾，盜領現金逃亡，新北地院國民法官依家暴殺人...

欠稅不繳…百萬粉絲網媒股份被拍賣 投資公司負責人急補稅

新竹縣某投資公司積欠營利事業所得稅約40萬餘元，屢次跳票未繳。執行署新竹分署發現該公司負責人持有一家未上市網路媒體公司股...

高檢署追加起訴東京威力 智慧法院與台積電洩密案併案審理

高檢署智慧財產分署日前就台積電二奈米洩密案，追加起訴涉案工程師陳力銘任職的東京威力科創，求處罰金1億2000萬元。智慧財...

自稱「台灣第一特務」...軍情局退役上校張超然當共諜 判關1年半定讞

自稱「台灣第一特務」的軍事情報局退役上校張超然，受中共對台情報人員指示，在台吸收退役軍官當共諜、安排與中共情報官員餐敘，...

帶大陸火腿腸未申報挨罰20萬 雲林婦遭查扣薪資、車輛禁處分

雲林縣一名王姓女子自大陸搭機返台時，因違規攜帶含豬、雞肉成分的火腿腸未申報檢疫，遭農業部動植物防疫檢疫署桃園分署裁罰20...

生下女嬰後從3樓丟下摔死 母被判有期徒刑3年

屏東縣柯姓女子2023年7月生下一名女嬰後，竟將親生骨肉從3樓丟下，導致女嬰全身多處重傷，送醫急救後不治死亡。屏東地方法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。