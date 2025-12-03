欠稅不繳…百萬粉絲網媒股份被拍賣 投資公司負責人急補稅

新竹縣某投資公司積欠營利事業所得稅約40萬餘元，屢次跳票未繳。執行署新竹分署發現該公司負責人持有一家未上市網路媒體公司股份，其粉絲專頁高達119萬人按讚，立即查封其持有股份公告拍賣，該負責人見狀在拍賣前天急忙繳清剩餘稅款25萬餘元。

新竹分署指出，該公司自2014年至2016年間積欠營利事業所得稅約40餘萬元，因逾期未繳，由國稅局移送行政執行。負責人曾向新竹分署申請分期，當時公司帳上無存款、亦無動產與不動產可供執行，僅持有一家未上市櫃公司股份，分署考量企業營運狀況與給付能力後，核准分期繳納。

新竹分署表示，起初該公司負責人尚能按期付款，後續卻陸續延遲或短繳，負責人雖多次承諾會準時付款，但期限屆至仍未履行。新竹分署指出，因負責人反覆跳票，已影響執行效率，決定採取強制措施。

新竹分署調查發現，該公司負責人持有一家經營女性生活資訊網路媒體之未上市、上櫃股票，且該企業臉書粉絲專頁按讚數多達119萬人，顯示營運規模不小，新竹分署認為其股份雖未上市櫃，仍具相當價值，於是辦理查封、公告拍賣。

新竹分署指出，拍賣公告發出後，該負責人再次向分署請求分期繳納並撤銷拍賣，但因過去履約狀況不佳，分署未予同意。直到拍賣前一天，該負責人才一次繳清剩餘稅款25萬餘元，分署隨即公告停止拍賣並撤銷扣押。