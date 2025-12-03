快訊

高檢署追加起訴東京威力 智慧法院與台積電洩密案併案審理

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

高檢署智慧財產分署日前就台積電二奈米洩密案，追加起訴涉案工程師陳力銘任職的東京威力科創，求處罰金1億2000萬元。智慧財產及商業法院今天分案，因犯罪事實及關係人均相牽連，將併案由洩密案同一合議庭進行審理，成員為審判長張銘晃、受命法官彭凱璐及陪席法官馮浩庭。

台積電洩密案涉案3名工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平，今年9月起訴後，智慧法院審酌相關證人供詞、保密協定、通訊軟體對話紀錄、電子郵件附件列印紙本、監控系統勘驗筆錄、鑑識報告，以及經濟部國家核心關鍵技術函覆資料等事證觀之，足認犯罪嫌疑重大。

其次3人雖坦承犯行，但供詞前後不一、避重就輕，案發後均有刪除通訊軟體對話紀錄的疑似滅證之舉，有串、滅證之虞。因此合議庭考量其餘強制處分均不足以確保日後審判或判決確定後刑罰順利執行，認定有羈押必要，並於上月25日裁定延押2月。

高檢署智慧財產分署日前就台積電二奈米洩密案，追加起訴涉案工程師陳力銘任職的東京威力科創，求處罰金1億2000萬元，智慧法院今併案由洩密案同一合議庭進行審理。圖／聯合報系資料照片
高檢署智慧財產分署日前就台積電二奈米洩密案,追加起訴涉案工程師陳力銘任職的東京威力科創,求處罰金1億2000萬元,智慧法院今併案由洩密案同一合議庭進行審理。圖／聯合報系資料照片

