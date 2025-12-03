高檢署追加起訴東京威力 智慧法院與台積電洩密案併案審理

高檢署智慧財產分署日前就台積電二奈米洩密案，追加起訴涉案工程師陳力銘任職的東京威力科創，求處罰金1億2000萬元。智慧財產及商業法院今天分案，因犯罪事實及關係人均相牽連，將併案由洩密案同一合議庭進行審理，成員為審判長張銘晃、受命法官彭凱璐及陪席法官馮浩庭。

台積電洩密案涉案3名工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平，今年9月起訴後，智慧法院審酌相關證人供詞、保密協定、通訊軟體對話紀錄、電子郵件附件列印紙本、監控系統勘驗筆錄、鑑識報告，以及經濟部國家核心關鍵技術函覆資料等事證觀之，足認犯罪嫌疑重大。