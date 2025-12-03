電鍋案立委批司法僵化 法務部重申修法「輕罪免除其刑」

台北市環保局黃姓清潔隊員將清運舊電鍋轉送拾荒婦，被依貪汙判刑3月，舉國譁然。立法院司法及法制委員會多名立委今發聲挺黃，批司法僵化；法務部長鄭銘謙也回應會修法將貪汙所得5萬元以下且情節輕微的案件，新增得「免除其刑」的規定，以避免情輕法重的情形再度發生。

立委羅智強質詢時，特別拿出今天聯合報的2則頭版新聞，中油三接百億弊案和電鍋案對比，形容是「一個台灣，兩個世界」，電鍋案反映了法律的僵化與背離人民法律感情。他認為，檢察官對於極微罪案件應勇於職權不起訴，不能成為只會套用構成要件的冷血法律機器。

立委吳宗憲除同意司法僵化外，也認為該案浪費了寶貴司法資源，德國法制中原本就存在「微罪不舉」的概念，檢察官應該勇於職權不起訴，不應有無罪一律上訴的錯誤觀念。

立委陳培瑜指出，電鍋案法官雖四度減刑，黃姓清潔隊員最終被判處3月徒刑、緩刑2年，但社會觀感上，民眾仍難以接受這種輕微行為被以貪汙重罪論處。而

這類案件的困境，正好暴露了立法者近年不斷將刑期往上調升，追求「懲罰壞人」的社會想像，卻造成了「情輕法重」的僵化，因此要求法務部盡快將修法草案送出行政院。