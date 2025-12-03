快訊

手足特留分修法存留 立委不分藍綠都關心

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

立法院司法及法制委員會，今進行「民法繼承編特留分制度之檢討」專題報告，法務部已表明將推動修法，具體方向尚待與專家、學者研議，司法院也表態支持，藍綠立委們也難得放下政治立場，紛紛表示關心。

立委陳培瑜表示，修法應周延、全面，不能單修一條，例如刪除兄弟姊妹特留分後，祖父母的特留分是否也應一併檢視？以避免造成新的法律漏洞。此外，若特留份刪除，扶養義務是否也要一併修正？以確保制度的平衡性，希望法務部的委託研究案報告能及時出爐，把專家、學者的意見帶進草案中，避免被立院搶先通過而徒勞無功。

立委吳宗憲也分享過去擔任檢察官經驗，指出特留分常造成家庭仇恨，讓幾十年未聯絡的旁系血親在被繼承人死後跳出來爭產，又例如一對頂客族先生病逝後，妻子因特留分必須賣掉唯一安身立命的房產，僅為償還先生從未謀面的同父異母弟弟所主張的特留份。

立委林倩綺指出，特留分本意是要保障最低限度應受照顧的繼承人，但目前在大陸法系的主要國家，包括法國、德國、奧地利、日本，都未將兄弟姊妹列為特留份權利人，正因兄弟姊妹在現代社會中，實質的扶養關係和家庭功能已和過去共同居住、共同財產的結構不同，但我國仍保有第三順位繼承人的特留份，已是脫離現實。

立委翁曉玲則點出民法中兄弟姊妹互負扶養義務和特留分間的關係，希望法務部修法時一併研究，例如刪除兄弟姊妹特留分後，是否對於互負扶養義務的條文也應有所修正？若對沒有維持生活能力、沒有謀生能力的兄弟姊妹必須扶養，那麼特留份是否不是也應該要做相當程度的維持？這種公平性相信也是很有意義的思考。

立法院司法及法制委員會「民法繼承編特留分制度之檢討」專題報告，立委吳宗憲（右）分享過去擔任檢察官經驗，指出特留分常造成家庭仇恨。記者蔣永佑／翻攝
立法院司法及法制委員會「民法繼承編特留分制度之檢討」專題報告，立委吳宗憲（右）分享過去擔任檢察官經驗，指出特留分常造成家庭仇恨。記者蔣永佑／翻攝

