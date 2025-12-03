闖派出所連比4次中指、飆罵警員「破麻」 台中女辯稱：只是舒壓

台中王姓女子因租屋糾紛到育才派出所報案，她因林姓警員處理方式不符其意，竟朝對方連比4次中指再飆罵1句「破麻」，犯後辯稱自己只是「舒壓」；法院刑事依公然侮辱、妨害公務判她罰金9000元罰金、2月徒刑，民事再判她應給付林員3萬元，可上訴。

林員主張，王女2024年9月14日他在第二分局育才派出所值班，王女因租屋糾紛到場，卻認為他故意不受理報案，竟在多數人可共見共聞的派出所內，當眾對他比4次中指，離去前又用台語辱罵「破麻」1次。

林認為，他遭侵害名譽權、人格權，導致精神痛苦，對王女求償精神撫慰金30萬元；對此，王女沒到庭辯論，也沒提出任何書狀聲明或陳述。

台中地院刑事庭查，王女辱罵林員，還推倒桌上公務用電腦被依現行犯逮捕，王否認犯行，辯稱比中指是因警員惹怒她，罵「破麻」是自己生氣為了「舒壓」的口頭禪。

刑事庭認為，王女僅因警員處理方式不符其意，就接連比中指、罵破麻，有反覆侮辱警員，顯是故意貶損其名譽、人格，逾越一般人可合理忍受範圍，依公然侮辱罪、損壞公務員職務上掌管之物品罪，各判她罰金9000元、2月徒刑。

民事庭指出，「破麻」一詞有侮辱他人之意，此為眾所周知事實，王女口出惡言侵害林員名譽權，應負損害賠償之責。