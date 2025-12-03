狗味臭翻天！租屋處養狗釀惡臭 房東怒告房客獲賠40萬

快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名汪姓女子2023年向許姓房東承租大樓公寓，未料汪女因飼養小型犬卻造成屋內狗味惡臭，家具還被狗尿泡爛，1年後被房東發現氣得提告求償，法官因此判賠房客需要賠償給房東40萬餘元。

判決書指出，汪姓女子2023年9月22日向許姓房東承租大樓整戶住宅1年，每月租金26500元，並給了2個月押金，簽約時汪女表示有養馬爾濟斯，因此與房東協商簽下「寵物協議」承諾會保持衛生、避免臭味，退租時也會全屋清潔到沒味道。

沒想到1年後租約到期，房東在2024年9月26日點交房屋時，才剛出電梯門就聞到屋內散發出惡臭，進入屋內味道更重，還發現家具有異樣，房東先後請了2次清潔公司來打掃消毒，清潔公司研判是寵物排泄物造成，之後更請科技公司檢驗臭味來源，確認有異味汙染物。

房東清點發現，茶几鐵製桌腳布滿鏽蝕，不僅有損傷還有味道，懷疑是被狗尿泡爛生鏽，絨毛材質的寵物椅上更有狗尿痕跡，連清潔人員都說臭味很重，布製沙發同樣也全是臭味，曬太陽一周都無法去除，沙發枕心內更是有明顯尿漬，最後只能丟棄，還發現屋內木作門框也出現抓痕，連洗碗機都毀損，屋內牆面下方還留下黑黃汙漬。

事發後由於屋內木地板被寵物排泄物浸泡，充滿臭味，房東將全室木地板全部翻新，並將屋內牆壁重新油漆。

許姓房東後來帶看多組房客想出租房屋都被反應屋內有異味，因此導致房子將近1年都租不出去，許姓房東因此提告要求汪姓女房客賠償家具、窗簾、洗碗機、清潔費及後續無法出租的租金損失，一共66萬餘元。

高雄地院法官審理後認為，房客需要賠償房東家具損失、復原修繕清潔等費用，以及欠繳的水電瓦斯費，一共40萬704元，扣除押金2萬6500元，房客還要再賠給房東37萬4204元。全案仍可上訴。

高雄地方法院。圖／本報資料照
高雄地方法院。圖／本報資料照

房東 臭味 房客

