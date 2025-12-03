快訊

他成立「S家族」招募少年處理糾紛 與詐團異業結盟涉32案下場慘

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

高姓男子前年初以「S哥」名義，發起名為「S家族」招募未成年少年加入處理糾紛，若有不從則以棍棒重擊臀部處罰，甚至於異業結盟，擔任詐欺集團收水手人員，涉及32件詐欺案，法官認他犯發起犯罪組織罪判刑2年，另共同詐欺取財罪各處1年2月至1年6月不等徒刑，共32罪，未定執行刑。

檢警調查，高男將台南市雙品檳榔店作為聚會地點，招募未滿18歲的湯姓少年等10人加入組織，以微信群組作為聯繫方式，建立幫規、由他名義發號施令，指揮、動員少年。前年10月起至去年2月間，號召少年在台南各地與人談判，在場助勢，處理糾紛共10次，若有不接受指揮者，即須接受以棍棒重擊臀部處罰。

此外，他於去年3月間加入林姓男子所組詐欺集團擔任收水人員，經詐團成員向被害人佯稱要購買刊登販售二手手表、衣服或鑽戒等物，要使用賣貨便交易，後續又稱因其未完成轉帳認證保障協議，所以無法下單。

待對方點擊連結加入LINE好友後，以LINE向對方佯稱：需依照指示操作匯款，完成轉帳認證保障協議等，受害人誤以為真，如數匯款後，經成員提款帳戶後，高等人再收得款項轉交給林，以獲取日薪3000元，直至被害人察覺有異報警處理。

因此，警方追出他參與32起詐欺案外，還查出去年2月中旬無償轉讓K他命給S家族黃姓少年施用。

台南地院審酌，高非無謀生能力，也明知發起犯罪組織將影響社會秩序，竟發起並招募未成年人加入「S家族」組織，以指揮少年危害社會秩序，又轉讓K他命與「S家族」組織內少年施用，戕害未成年人身心健康且擴散毒害。

又未思以正途取財，加入詐欺集團擔任收水車手以收取詐欺贓款再轉交，致被害人均難以追償損失。惟念及他於偵審程序皆坦承所犯，犯後態度尚可，依法量處其刑。

法官認他犯發起犯罪組織罪處2年刑；又犯成年人與少年共同犯三人以上共同詐欺取財罪各處1年2月至1年6月不等徒刑，共32罪，未定應執行刑；又犯轉讓偽藥罪處4月，可上訴。

台南地院認高男犯發起犯罪組織罪處2年；，又犯成年人與少年共同犯三人以上共同詐欺取財罪各處1年2月至1年6月不等徒刑、共32罪；又犯轉讓偽藥罪處4月，可上訴。
詐欺 未成年 台南

