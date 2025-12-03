水稻專家吳永培倒農田猝逝 遺孀不服撫卹認定…打官司輸了

快訊

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

耗費11年研發「幸福嘉義米」的農業部嘉義農業試驗所副研究員博士吳永培，前年倒臥農試所農田身亡，死因為心因性休克，銓敘部依「辦公場所執行任務猝發疾病以致死亡」因公撫卹，遺孀黃玉珍不服而提行政訴訟，認為吳並無相關病史，且疑因熱衰竭身故，應依「執行職務發生意外」撫卹，台北高等行政法院判遺孀敗訴，可上訴。

吳永培花費11年心血培育出「台農82號」，也是嘉義市政府主推的「幸福嘉義米」，米香純淨，口感Q彈帶點黏性，粒粒米飯都有著晶瑩剔透的光澤，在色、香、味上都有超乎水準的表現，更有耐病蟲害、少用藥等優點。吳曾說，台農82號不輸日本越光米，希望能推向國際。

吳永培2023年3月22日下午6時許，被農試所員工發現倒臥在加工釀造室後方的露天田區，已無意識，緊急送醫搶救，但經醫師檢視已全身僵硬，判定死亡超過2小時，享壽58歲。檢察官相驗後，認定死因為心臟血管疾病導致心因性休克。

銓敘部因公撫卹審查小組認定吳永培符合「辦公場所執行任務猝發疾病以致死亡」，同年10月2日依規定辦理因公撫卹，黃玉珍不服提復審被駁回，再提行政訴訟。

黃玉珍認為，依健保署紀錄，吳永培事故前三年只有牙醫就診紀錄，沒有心臟血管疾病、高血壓等病史，健康狀況良好，可知猝逝原因不是心血管疾病，且檢察官相驗認為沒有他殺嫌疑而未解剖，相驗證明書證明力不足。

黃玉珍提告主張，事發當事氣溫和濕度變化急遽，且通風不良，吳永培極可能因田間發生熱傷害，導致體溫調節功能失調，加上未能第一時間急救而死亡，應依「執行職務發生意外」撫卹。

北高行認為，因公撫卹小組成員具醫學、法律、人事行政等專業，依吳永培病歷資料，難認死因與熱衰竭有關，而吳過去雖沒有心血管病史，但依臨床認知與判斷，加上遺孀曾說吳生前2、3年未曾做健康檢查，且平時「菸抽很凶」，認定仍有因突發性心律不整猝死的可能性，處分沒有違誤，判決黃玉珍敗訴。

嘉義農試分所已故副研究員吳永培（左）研發「幸福嘉義米」，與嘉義市長黃敏惠（右）合影。圖／聯合報系資料照片
嘉義農試分所已故副研究員吳永培（左）研發「幸福嘉義米」，與嘉義市長黃敏惠（右）合影。圖／聯合報系資料照片
嘉義農試分所已故副研究員吳永培。圖／聯合報系資料照片
嘉義農試分所已故副研究員吳永培。圖／聯合報系資料照片

