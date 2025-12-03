詐騙犯台灣可否比照星用鞭刑 法務部：會去了解成效

對於立委問可否參考新加坡用鞭刑加重詐騙，法務部政務次長徐錫祥說，會研議。圖／聯合報系資料照

新加坡為打擊詐騙犯罪，上月國會三讀通過「刑事法（雜項修正）法案」，詐騙相關罪犯將面對鞭刑在內的刑罰。國民黨立委今在立院內政委員會質詢時，問台灣是否可參考其作法。法務部次長徐錫祥表示，會去了解成效，鞭刑部分因會牽扯到酷刑公約、兩公約，要再從長計議，但會研議。

立法院內政委員會今審查「詐欺犯罪危害防制條例」部分條文修正草案，邀內政部長劉世芳、警政署長張榮興、法務部次長徐錫祥等部會列席。國民黨立委許宇甄質詢時表示，台灣可否比照新加坡加重詐騙刑法實施鞭刑，且外國人也適用，以達嚇阻作用，讓詐騙犯罪率下降。

徐錫祥表示，鞭刑部分會牽扯到酷刑公約、兩公約問題，這必須要經過很長的研討。對於許宇甄追問可否作為台灣參考依據而去研議，徐則說，「可以研議。」

國民黨立委洪孟楷質詢時也提到，台灣被當成「詐騙練兵場」，而新加坡為了加重打詐，除原有刑責不變，還加入鞭刑，新加坡是很好的實驗組，要求法務部可了解其立法緣由、是否有效果，作為台灣未來修法參考。

徐錫祥表示，會去了解其成效，新加坡三讀通過，但還沒公布，因此相關個案、數據還沒收集到；鞭刑要再從長計議，但會建立相關管道，並去了解、研議。

至於國民黨立委王鴻薇質詢時問修法增訂「禁奢條款」，怎樣的狀況會加重其刑？徐錫祥表示，政院版草案的禁奢條款不是加重其刑的規定，而是一種量刑規定，只要有草案規範的6種情形，且被司法警察或檢察官發現，會提供相關事證給法官，作為量刑參考。

劉世芳說，非常贊成禁奢條款，如果有豪車、豪宅、土地、精品等，或到高單價餐廳用餐，這就符合草案中的6款情形。對於王鴻薇問，詐團成員包養小三算不算？劉世芳則說，包養也算。