一拳奪命！忠孝公園口角醉漢倒地撞頭亡 男不認動手續押3月

桃園市桃園區忠孝公園去年7月某晚傳爭吵，徐姓男子與素不相識的金男因細故爭執拉扯，徐一拳揮向金的頭部，金因酒後重心不穩倒地撞破頭，搶救月餘不治，桃園地檢署依傷害致死起訴，徐否認動手不服羈押抗告，法院考量他有逃亡紀錄，裁定自今年10月17日起延長羈押3個月。

起訴指出，有多項前科的41歲男子徐坤民，2024年7月13日晚間7時34分在桃園區泰昌三街136號至150號的忠孝公園旁，與不認識的金姓被害人因故發生爭執。

檢方調查，徐男明知對方在飲酒狀況下，於拉扯過程中極易跌倒，出拳毆打金頭部，可能導致金重心失穩身體傾斜、頭部著地，而造成頭部受損，可能死亡結果，仍出拳擊打金男左側頭部，金當場向右側傾倒，頭部撞擊地面，造成頭部外傷、顱骨骨折、顱內出血等傷害。

儘管案發後，徐呼叫救護車將受傷的金男緊急送往衛福部桃園醫院救治，仍因頭部外傷等傷害，於2024年8月16日下午1時18分因中樞神經衰竭死亡，案經金的3名子女報案，檢察官相驗遺體後簽分偵辦，認為徐男涉犯傷害致死罪，案件將由桃園地院國民法官庭審理。

徐於案發後遭檢方向法院聲押獲准，直到今年7月下旬起訴移審，法院接押庭仍裁定羈押3個月，10月中旬羈押屆滿前，法院調查後認為，徐男經訊問後仍否認犯行，辯稱他並無毆打被害人，被害人之死與他無關等語，考量他有多次因案逃亡遭通緝的紀錄，裁定自10月17日起續押3個月。

徐因前案執行完畢出監後，又接續羈押，認為不合法也不合理，不服桃園地院羈押裁定向高院抗告。

高院認為，被告經桃院訊問後，雖未坦認涉犯被訴罪名，但已承認確實有與被害人發生拉扯的客觀事實，有卷附相關事證可資佐證，可見他涉犯刑法第277條第2項前段傷害致死罪的嫌疑重大。

被告徐男於2022年2月25日、2025年5月21日均曾因另案經桃園地檢署發布通緝，考量他所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪，當人面臨可能被判重刑時，通常極有可能逃亡；因為人性本能就想避開危險、逃避責任、不願意接受懲罰，被告若知可能要坐牢很久，就會害怕，自然有強烈動機想要逃亡，躲避刑罰，認為他有逃亡之虞，駁回抗告。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康