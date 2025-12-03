恐怖情人不願分手 闖入鎖房門竟潑汽油要同歸於盡

高雄市一名戴姓男子因不願與陳姓女友分手，幾次挽留都喚不回女友分手的決心，不僅在陳女機車偷裝GPS定位，9月24日深夜更闖入陳女家中，在兩人身上潑灑汽油打算同歸於盡，陳女的家人聽見聲響破門救人才避免悲劇，戴男遭高雄地檢署依殺人未遂向法院求處7年以上重刑。

檢方查出，戴姓男子（29歲）與陳姓女子原本是情侶，陳女今年7月提出分手後，戴男不願放手，不斷想挽回。陳女避免接觸，因發現遭戴男跟蹤，懷疑被定位，後果真在機車發現被戴男放置GPS定位裝置，立刻就將GPS摘除丟棄。

沒想到GPS拿下後，戴男竟仍陰魂不散，直接到陳女位於小港的家門口堵人。陳女選擇視而不見，沒想到戴男竟在9月24日晚間11時許，趁陳女的家人外出時大門未上鎖，直闖2樓陳女的房間並反鎖門，拿出預藏的汽油朝兩人身上潑灑，打算同歸於盡。

陳女嚇得放聲尖叫，戴男掏出打火機準備點火，驚叫聲驚動陳女家人。戴男幾次點火都打不著，陳女的父兄及時破門將戴男壓制在地，才沒有釀成悲劇，戴男隨後在掙扎中掙脫逃逸。