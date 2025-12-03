快訊

台灣鯛藥檢延燒…供應商稱未檢出 高市衛生局：屬不同檢體

岡山高中學生爆試卷寫「中華民國」被扣分？ 校方澄清：已補回成績

清潔隊員贈32元電鍋遭判刑 沈伯洋籲全面檢討貪汙刑責

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導

民進黨立委沈伯洋。圖／本報系資料照

台北市黃姓清潔隊員因將回收電鍋轉贈給拾荒嬤，被依貪汙罪判處有期徒刑3月、緩刑2年，褫奪公權1年，引發輿論譁然。民進黨立委沈伯洋指出，公務員犯罪刑責設計很重且沒彈性，法官只能努力減刑，也凸顯立法者遇事競相喊著「加重刑責」，他建議全面檢討貪汙刑責，給予彈性。

台北市環保局黃姓清潔隊員涉嫌將回收的電鍋，轉贈給拾荒阿嬤，僅管電鍋剩餘價值僅32元，仍被檢方依貪汙罪起訴，引發外界議論。士林地方法院審理後，昨天判處黃男有期徒刑3月，緩刑2年，褫奪公權1年。全案可上訴。

「為什麼一個舊電鍋，會變成貪汙重罪？為什麼檢察官不能不起訴，甚至緩起訴？為什麼法官不能直接判免刑？」沈伯洋說，理由很簡單，也很無奈。因為公務員相關的犯罪，刑責設計得很重、很沒彈性。這導致以上法律原本設計給微罪的寬典，在這個案子上通通沒辦法用。法官只能努力找減刑依據。

沈伯洋續指，為什麼法律設定的刑責會那麼重？因為立法者，只要遇到事情，就會直接訂出超高刑責，或者競相喊著「把刑責加重」。只要有人出來講「這個設計很有問題、太僵化了」，馬上就會被貼上「幫助罪犯」的標籤。尤其是在社群當道的年代。

沈提及，他在評論前台北市長柯文哲案的時候，也曾說過圖利罪設計得很爛。他當時舉的例子是，警察沒開單，在現行法規下卻可能構成圖利，形成重罪。現在，看到有立法者喊著要總統出來解決，但這些人可能也是平常在立法院裡，不管比例原則，喊加重刑責喊得最大聲的人。

他說，能解套的大概是「可罰違法性」；他受訪時補充，概念是如果違法性太低，就不判有罪，但大多用在財產犯罪上，如偷竊低價值物品，但公務員犯罪是看違反職務嚴重性，而非金額，或許可以全面檢討貪汙刑責，讓法官、檢察官能針對個案給予緩刑、緩起訴、不起訴等空間。

貪汙 沈伯洋 公務員

