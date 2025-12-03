快訊

副教授告發同系教授講義侵權 教授獲不起訴…反控同事濫訴也敗訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市某大學楊姓副教授去年告發同系戴姓教授，指其編撰民法講義內容疑從「法源法律網法學資料庫」下載資料，涉嫌侵權與偽造文書，業者未提告違反著作權，檢方也認為該講義是法條與實務見解，不構成偽造文書。戴姓教授獲不起訴處分後反控楊濫訴、侵害民譽，求償30萬元，但一、二審都認定，楊告發行為受憲法保障，非侵權行為，判免賠確定。

某大學楊姓副教授在去年9月間向台中地檢署告發，同系戴姓教授編撰的民法實務彙編的講義，疑從「法源法律網法學資料庫」下載資料，涉有違反著作權法與刑法偽造文書罪，檢方調查後認定，侵害著作權為告訴乃論之罪，經函詢法源資訊股份有限公司後，業者已具狀表明不提告。

檢方另查，該講義內容都是民法條文、實務相關見解，難認有何不實之處，不構成刑法行使業務上登載不實文書罪責，處分不起訴。

戴姓教授獲不起訴處分後，指控楊姓副教授不當開啟刑事訴訟程序，造成他名譽受損，案件偵查期間，讓他陷入刑事訴追的恐懼、憂慮達數月之久，楊的行為讓他受到刑事訴追與精神折磨，已屬故意違反善良風俗的濫訴行為，因此提起民事損害賠償告訴，求償30萬元。

台中地院認定，楊姓副教授告發時，有檢附講義、「法源法律網法學資料庫」使用規範等資料為證，符合刑事訴訟法規定，不認構成故意違反善良風俗的濫訴，另外，檢方已對戴姓教授處分不起訴，楊的行為不足以讓戴的社會評價有所貶損，沒有名譽權的損害，判楊免賠。

戴男不服上訴台中高分院，指控楊姓副教授明知刑法偽造文書的構成要件，但仍向檢方告發，明屬「故意構陷」，仍向楊男索償30萬元。

二審審酌，法律條文有本身可能存在抽象、概括的「不確定法律概念」，透過不同角度解釋後，導致學說和實務上出現不同見解，屬於法律學門普遍存在的現象。

楊男對戴男提告，並非毫無根據，也沒有故意捏造、變造證據的行為，縱令楊對犯罪構成要件的見解，與實務或通說見解不同，難以誣告罪相繩，或認定是故意違反善良風俗的濫訴行為。

二審指出，楊男的告發行為與刑法240條規定相符，屬憲法所保障的訴訟權之一環，不構成侵權行為，戴男主張楊男侵害名譽、人格法益無據，判楊男免賠，全案確定。

台中市戴姓教授指控楊姓副教授濫訟，求償30萬元，台中高分院判戴敗訴確定。圖／本報資料照片
台中市戴姓教授指控楊姓副教授濫訟，求償30萬元，台中高分院判戴敗訴確定。圖／本報資料照片

