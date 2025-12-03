三接弊案3名被告無保請回 台灣世曦：各界不應沒有根據揣編案情

交通部所屬台灣世曦工程顧問公司傳出涉及三接工程採購弊案，浮報工程經費逾百億元。台灣世曦昨強調並無浮報百億經費情況，今早再聲明，公司員工經檢方複訊後均無保請回，請各界不應沒有根據揣編案情，妨礙司法進行。未來也將盡力配合調查釐清。

中油三接工程採購傳出弊案，法務部廉政署、調查局昨搜索中油及台灣世曦工程顧問公司涉採購案人員的辦公室、住居所等11處，並通知世曦前董座施義芳13人到案說明，今凌晨移送3名被告，包含世曦前董座施義芳、工程部主管張欽森、經理陳建中等到北檢複訊。

3名被告經檢方複訊後無保請回，其他包含中油副總黃榮裕在內的中油採購人員、世曦職員皆為證人，由廉政官訊問後請回。

對此，台灣世曦今早再發新聞稿聲明，昨（2日）檢調單位至本公司進行搜索與傳訊同仁，本公司均全力配合，目前同仁訊後「皆獲無保請回」，並請各界不應沒有根據揣編案情，妨礙司法進行。

台灣世曦重申，本公司恪守專業倫理，尊重司法調查程序，未來檢調如對本案尚有任何疑義需調取資料，本公司皆會主動、全面配合提供必要協助，也期盼透過司法公正調查，盡快徹底釐清外界疑慮。