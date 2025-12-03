聽宣判渾身發抖！高職生手機遭沒收竟弒母廿多刀 上訴仍判19年10月

陳姓高職生不滿被母親沒收手機，加上母親曾說「18歲就要趕你出門」，拿水果刀闖進母親臥室猛刺她廿多刀，再打119稱「遭母攻擊」，陳母送醫不治，桃園地院國民法官庭判陳19年10月徒刑。檢方和陳皆上訴，台灣高等法院今駁回，陳聽判時渾身發抖。

檢方調查，陳（19歲）生長在單親家庭，但言行與同年齡少年有異，長年就醫服藥，不時會出現情緒失控、暴怒情況；但陳母從不放棄，仍對兒子全力教導，平日管控兒子用手機打遊戲的時間。陳母即使面對兒子情緒失控、言語衝突，仍持續給他支持，曾手寫便條鼓勵、提醒服藥，並表示希望兒子「好好活下去」，顯示死者對兒子懷有深切情感。

但去年6月1日上午11點10分，陳至廚房拿取1把水果刀，接著走進母親房間內，朝躺在床上的母親頭部、左頸、胸部及腹部等多處猛刺，直到11點30分，陳才以客廳電話撥打119。救護人員到場，將陳母移至客廳急救後送醫，但她仍於同日下午1點死亡。桃園市警八德分局員警在陳母床上扣得染血水果刀，陳的舅舅提告。目擊者轉述，警、消到場後，陳若無其事地在家裡晃來晃去，完全不緊張，似乎案子與他無關的樣子。

桃園地院國民法官庭審理時，陳承認檢方起訴事實，但國民法官庭認為本件不構成自首，且陳自幼就受家人與師長照顧，沒有受虐、受苛待，他卻以激烈方式弒母，不適用刑法自首或「情堪憫恕」條款減刑。

陳案發時只有18歲，具反社會人格傾向、情緒控管困難，案發當日，因升學與生活問題想與母親溝通，但陳母不願討論。一審指陳自認長期被母親否定、不支持他的人生選擇，為洩憤而起殺意，認為唯有殺了母親，人生方能繼續；陳第一時間雖沒認罪，但不久後就承認，審理期間也表達懊悔，期盼出獄後能有機會完成母親生前願望。雖然鑑定報告指陳「再犯風險高」，但一審認為若配合監所內心理治療與職能訓練，還是有復歸社會可能，判他19年10月刑。

高院時審理，八里療養院主治醫師林佳亨證稱陳有辨識行為違法能力，但人際關係脆弱，有自閉症，但沒有智能不足的情況。林佳亨表示，陳合併人格障礙症，注意力不足，屬衝動型人格，臨床上沒有見過他這樣的個案，因此鑑定報告寫得「朦朧」。

林說，陳沒有妄想等思覺失調症，雖符合反社會人格障礙，但沒有脫離現實或思覺干擾，犯案當下無聽、幻覺或妄想。陳一邊聽林佳亨陳述，一邊焦慮地雙手合十，表情緊張，他自己詢問「我的這些疾病是天生的還是後天的？」醫者仁心，林說「你早該問這個問題」，並解釋有人格障礙症者，約一半是自閉症，但性格養成是後天的，陳母也有情緒方面的問題，性格會遺傳，但家庭環境和學校也很重要。

陳的律師表示雖然不符合刑法第19條減刑規定，但合議庭應考慮陳的身心狀況，他注意力不集中、自閉與過動症是先天的，後天的治療也無法變好，陳母雖然有讓兒子接受早療，但「媽媽還是有不足之處」，例如兒子要討論升學卻被拒絕。

律師說，陳的固著性外人無法理解，就像吸毒者拿不到毒品般，他也沒辦法控制，國民法官審理時卻忽略這些情況，只認為陳為小事而殺人，刑罰不是最好的選擇。