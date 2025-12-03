走私大麻種子220顆被判1年 法官防他再犯…繳50萬給緩刑

林姓男子今年3月間請綽號「老三」男子自美國寄送大麻種子220顆，佯裝在咖啡豆包裝中輸入我國境內，4月間由廖姓男子前往台南郵局出面領取包裹被逮，林、廖等5人被判1年至5月不等徒刑，林不服上訴，法官認透過長期保護管束手段對他施以適當預防再犯措施較為妥適，給予緩刑。

台南地院審酌，5人均無毒品相關犯罪前科，犯後坦認過錯，已見悔意，兼衡走私大麻種子數量，他們在本件犯罪計畫所擔任支配或受指示角色，大麻種子尚未實際領取即為警查獲，一審認林、李、邱、陳及廖姓男子等5人共同犯私運管制物品進口罪，分處1年至5月不等徒刑。林不服上訴。

台南高分院指出，原判決就林所犯懲治走私條例中私運管制物品進口罪，量處有期徒刑1年，已依刑法第57條各款規定，審酌各項量刑事由，並說明其裁量權行使理由；所量處之刑也屬妥適，並無何量刑違法或不當。

另林為成年人，並有相當社會經歷，僅出於栽種供自己施用意圖而私運大麻種子入境，且數量共220顆，核其犯罪情節與犯罪動機等情，並無何情堪憫恕之處，林上訴請求酌減其刑，也無理由。

合議庭指出，考量毒品犯罪根源多與行為人對毒品病態性依賴有關，因此所衍生犯罪雖有危害社會危險性，然如犯罪意圖僅為便利自己施用，而無轉讓或販賣與他人事實者，其行為仍屬自損性質，刑罰目的應以矯正為重，期能透過根除行為人對毒品成癮性，間接達到預防犯罪發生目的。

合議庭認為，短期自由刑對於毒癮矯正成效不一，實務上也常見短期自由刑結束後，在行為人身上產生毒癮反彈效應，因此反覆進出監所案例並非少見。如能透過長期保護管束手段對行為人施以適當預防再犯措施，一方面對行為人產生相當拘束力，一方面使行為人能維持正常社會生活，毋寧為相對完善刑罰處遇措施。

合議庭表示，林出於栽種大麻供自己施用目的而私運大麻種子，並無證據足認林有將大麻散播於他人意圖或事實，其行為社會危害性仍屬輕微，而他於犯行遭發覺後，並未矯飾犯行，於偵查及審理中均坦承犯行，已可見其悔過之意，本件刑罰目的應著重於戒除他對大麻依賴。法官給予林緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並向公庫支付50萬元及提供200小時義務勞務。