太子詐騙集團23名員工申請失業補助 勞動部長回應了
我國日前傳出柬埔寨太子集團詐騙案，台北市議員本月2日質詢時爆出，詐團員工失業，竟還向北市勞動局申請失業補助。勞動部長洪申翰今表示，若經查證有違法行為，違反法律禁止規定或公序良俗的話契約屬無效，因此就無法請領社會保險給付。
柬埔寨太子集團涉在台洗錢、賭博，迄今已羈押天旭公司負責人王昱棠、人資長辜淑雯等人7人，查扣34輛豪車。北市議員耿葳2日於北市議會總質詢時指出，詐團員工失業，還向北市勞動局申請失業補助，北市勞動局則證實，在台員工共303人，其中23人申請失業補助，但需由勞動部勞保局決定是否核准。
依照「就業保險法」規定，就業保險被保險人於非自願離職辦理退保當日前3年內，保險年資合計滿1年以上，具有工作能力及繼續工作意願，向公立就業服務機構辦理求職登記，自求職登記之日起14日內仍無法推介就業或安排職業訓練，可以請領至少6個月60％投保薪資的失業給付。
立法院衛環委員會今針對外送員專法逐條審查，洪申翰會前接受聯訪時表示，已與台北市政府聯繫上，接下來會依個案事實認定。勞動部態度很清楚，若經查證有違法行為，因法律行為違反禁止規定或公序良俗，均屬無效，無法請領保險給付。
