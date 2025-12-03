台中惡男涉「滴管餵毒」害死傳播小姐 說詞避重就輕再羈押2月

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中王姓男子兩度花2萬元找傳播小姐開房間，卻提供毒品咖啡包趁她施用昏迷時性侵、偷拍，甚至用「滴管」餵毒，致傳播小姐疑用毒過量暴斃。王落網後遭羈押至今，他一度以認為、想和解為由求交保被駁；台中地院仍認他有逃亡、串證之虞，裁定12月7日起延長羈押2月，可抗告。

台中地檢起訴指出，王男（43歲）今年2月4日花2萬元找小姐到北屯汽車旅館喝酒、玩樂，約她喝摻有第三級毒品的咖啡包，對方喝下意識不清，慘遭王性侵、指侵，過程還用手機錄影。

王男3月5日再花2萬元約女子到同間汽旅開房間、提供毒品咖啡包，6日凌晨見她昏迷又性侵、偷拍錄影，清晨5點多王男為了讓女子繼續昏迷，竟然以滴管餵食她施用毒咖啡包，遲至早上10點多見她身體冰冷才向汽旅櫃檯求救、叫救護車，女子送醫仍死亡。

檢方偵結依對被害人錄影並以藥劑犯強制性交罪嫌、對被害人錄影並以藥劑犯強制性交致死，及藥事法等罪嫌起訴，依法將由台中地院國民法庭審理；全案移審後，台中地院以王男侵害女子生命造成天人永隔，裁定接續羈押。

期間王男曾提抗告，主張坦承認罪，有意願和被害家屬和解，且他務農為生和家庭關係緊密，無逃亡手段、管道，非不得以戴電子腳環、限制住居及命定期報到等取代羈押，但抗告遭駁回。

由於王男2個月羈押期屆滿，台中地院認為，王男嫌疑重大，涉犯對被害人錄影並以藥劑犯強制性交致死罪，是最輕本刑10年以上重罪，有逃亡可能，且王男就案情重要事項供述前後略有不一，有避重就輕情形，他雖坦承起訴客觀事實，但就是否造成女子致死結果、涉犯罪名仍有爭執。

中院說，相關事實需後續傳證釐清，為避免因串證導致證據受干擾、汙染，仍認為有羈押必要，裁定王12月7日起，延長羈押2月，並禁止接見、通信。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

