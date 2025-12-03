遺孀泣若非丈夫是警察也不會受關注 批吸喪屍煙彈毒駕卸責「斷片」

新北市警三重分局警員黃瑋震去年7月13日凌晨巡邏，遭吸食「喪屍煙彈」毒駕的黃國維撞死，留下愛妻及幼子。檢方依刑法妨害公眾往來安全罪與毒駕致死罪嫌起訴黃，新北地方法院國民法官重判他18年6月徒刑。黃國維堅稱是因「毒駕斷片不知做錯事」，台灣高等法院昨審理，被害家屬批他用斷片卸責，反對減刑。

黃瑋震遺孀表示，因為丈夫是警察，案件才受矚目，如果是一般人，誰能獲得注意？如果毒駕只判幾年，「很不公平」，應該給合理的公道。遺孀說，黃國維長久用毒，沒有人生規劃，誰會相信他會賠償？審判長諭知12月30日宣判。

27歲的黃國維有槍砲彈藥刀械管制條例前科，是警方列管的治安顧慮人口，常在三重一帶滋事。案發前，黃已吸食K他命、喪屍煙彈及安非他命，之後在大量混用毒品的精神狀態下，於凌晨開車上路，他先前往新北三重載朋友，沿途危險駕駛，不斷飆車、左右偏離車道、違規左轉、闖紅燈。

案發日凌晨1點26分，黃國維行經三重正義北路、龍門路口時闖紅燈逆向暴衝，撞上巡邏該處、正停等紅燈的警車及另台白牌計程車，警車被巨大撞擊力衝擊，撞進對向騎樓內，波及路邊19輛機車，車頭全毀。

警車內的黃瑋震和周姓員警遭撞擊而受困，黃國維肢體擦傷，同車林姓友人心臟功能異常；彭姓白牌計程車司機胸腹部及手腳擦挫傷，連同周、黃2警共5人送醫急救。黃瑋震經急救，仍不治。

新北地院認為黃國維有多次交通違規紀錄，素行不佳，直到法院開庭時才坦認部分犯行，犯後態度可議，他吸毒後駕車，罔顧用路人安全，讓黃瑋震無端死亡、周姓警員與彭姓司機受傷，他犯刑法無駕駛執照駕車以他法致生往來危險致人於死罪、不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，以及無照施用毒品連續闖紅燈併有超速行為駕車過失傷害罪，從較重的無照駕車以他法致生往來危險因而致人於死罪判他18年6月徒刑。

檢方和黃國維皆針對量刑上訴。黃的律師團認為他的行為只構成不能安全駕駛致死，刑法第185條第1項應限於無關交通活動的侵害行為，或駕駛以非常態進行的交通行為，一審以無照駕駛加重刑責，也有雙重評價疑慮。律師表示，黃有留在現場，有助釐清案發原因，節省司法資源，應該減刑，但一審卻未考慮對他有利的量刑因子，也認為轎車不應被沒收。

昨天開庭時，法官質疑黃國維「真的不知道在做什麼嗎？」黃瑋震的家屬也批評「若非毒駕，我的先生也不會死，我的兒子也不會沒有爸爸，我們正強迫接受你的『對不起』」，並指黃國維至今還在推脫，怎麼能相信他悔改？

告訴代理人也批評，黃國維未認罪，難道成年人不知道毒駕有危險，他明知而故意開車上路，有必要施以較高的刑度，卻還想將過錯推到別人身上。告代指黃有70多次違規紀錄，根本無悔意。

彭姓白牌計程車司機也表示，當初黃國維說要以50萬元和解，結果一分錢都沒賠，根本是為了騙減刑。彭質疑「毒駕斷片」難道就可以無罪？判18年6月徒刑太短，還說「做人要有誠信，沒誠信就別撞死人了」。

