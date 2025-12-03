「雄獅部隊」女士官、人事官偽造BMI值 各自「為留營」理由曝

陸軍機械化步兵269旅廖姓女士官，因BMI值超標得退伍，營部林姓人事官幫忙修改體檢表「異常項目」紅字，讓她通過留營資格審核。桃園地院開庭2人均認罪並說明原因，廖因家境清寒，林則因上級希望留營數越多越好所致，法官諭知改簡式審判程序並將宣判。

起訴指出，在陸軍269旅別名「雄獅部隊」，駐地桃園楊梅高山頂營區的聯合兵種某營戰鬥支援連擔任人事官的28歲廖姓女士官，2023年完成年度體檢後，發現體格指標（BMI）超過標準值，不符志願留營規定，遲遲不敢遞送留營申請，營部26歲林姓人事官於2024年3月28日下午，在高山頂營區107兵舍值日室內，以浮貼合格數據後影印的方式，變造廖女體檢報告。

審判長孫立婷分別訊問2人變造數據之因？廖透露，因單位要求先繳留營資料，但她明知自己體重不合格，為了能申請續留便將不合格的體檢資料交給林姓人事官，請他幫忙上呈長官；之所以極力爭取續留軍職，是因家中經濟負擔較重，希望留營減輕家裡負擔。

廖透露，士官月薪約5.5萬元，她每月繳2萬償還父親代墊的大學學費外，也會支付家中開銷，剩餘的用來儲蓄及行善；幸好2個弟弟剛出社會，還有1弟1妹就學中，由於母親身體狀況不佳，只能趁長假回老家照顧，若無法留營就必須辦退。

林則說，為了配合長官要求繳交資料，若廖的體檢結果不合格，長官將拒收，同時單位主管似乎希望留營的人數越多越好，針對BMI值不合格的部分不斷要求他再去詢問醫官，看看是否能有更改條件，他為免廖女因體檢不合格必須退伍，才會幫忙修改資料。

辯護人在量刑辯論時幫忙求情，強調2名被告均已深刻悔改，事後都非常懊悔，且在軍隊內部已受懲處，請法官考量2人過去沒有前科紀錄，希望能從輕量刑並給予緩刑機會；若因本案判刑入監，依照陸海空軍士官任職條例規定，他們將面臨撤職處分，請網開一面給予緩刑。