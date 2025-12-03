聽新聞
0:00 / 0:00

涉貪案 柯文哲聲請法庭直播被駁

聯合報／ 記者王聖藜林銘翰／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉貪案本月十一日起進行大辯論，柯聲請辯論程序、宣判錄音、錄影直播以昭公信；台北地方法院昨天駁回直播聲請，但裁准相關程序「事後」可在司法院網站公開播送，即於判決後最遲五日內上司法院網站。

柯文哲所涉京華城、政治獻金案共十一名被告，合議庭針對柯聲請案作成裁定，同案另十名被告、檢察官均有權抗告，如確定「事後播送」，司法院屆時將派專人在台北地院架設相關設備錄音、錄影。

合議庭裁定法源是今年七月十六日通過修法的法院組織法、十月九日通過的法庭錄音錄影公開播送實施辦法，配套制度首度應用在「柯案」上。

民眾黨副秘書長許甫昨表示，北院以語焉不詳的理由，決定將法庭直播變成錄影，無限延長到該案件裁判宣示或公告後五日，形同「法庭直播」演成「法律文史紀錄片」，亦即今年十二月的言詞辯論，最遲要到明年二、三月才會公諸於世，「司法開窗要三個月才能透進陽光」，實在是司法奇觀。

針對柯文哲申請法庭直播，卻變成事後播放，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷說，我國早在二○○○年蘇建和案就有直播，現在的司法院竟然比廿五年前還不如，已嚴重扭曲法庭直播的立法精神和意旨，「明年度司法院預算，民眾黨團一定會嚴審」。

裁定主文說「本院一一三年度金訴字第五十一號違反貪汙治罪條例等案件之言詞辯論及裁判之宣示所為之錄音、錄影，准予實施公開播送」。

裁定指出，柯聲請就言詞辯論及裁判宣示所為的錄音、錄影公開播送，因本案涉及重大公共利益，又為社會矚目案件，公開播送並無妨害國家安全、公共秩序、善良風俗，或有對程序參與人及他人生命、身體、隱私、營業秘密或其他權益造成損害之虞，應准許。

依法庭錄音錄影公開播送實施辦法，公開播送以「完整播送」為原則，考量本案被告等人起訴事實具相關連性、難以分割，因此，職權裁定就其餘當事人及參與人言詞辯論及裁判的宣示都公開播送。

柯文哲聲請辯論、宣判全程「法庭直播」，認為司法院所定的法庭錄音錄影公開播送實施辦法，已僭越修正後的法院組織法立法意旨。

合議庭認為，法庭錄音錄影公開播送實施辦法規定「裁判宣示或公告後播出」，是為了避免當事人因公開播送造成生命、身體、自由、隱私、財產或影響審判公平性，才規定在「宣判後」播出，以便得以變聲、變像等方式處理。

合議庭認為，為避免公開播送時間過久，實施辦法規定最遲公開播送在案件裁判宣示或公告後五日，已衡平公共利益關係、審判程序公平性，駁回直播聲請。

柯文哲 貪汙 直播 辯論 國家安全 政治獻金 許甫 蘇建和 張啓楷

延伸閱讀

柯文哲聲請貪汙案「法庭直播」駁回！合議庭：只准宣判5日內上網公播

吳皇昇參選台中北屯選況升溫 柯文哲「小號」現身再添關注

柯文哲啟動「土城十講」 黃國昌讚自我嘲諷展現高度格局

否認班師回朝！柯文哲啟動「土城十講」 合體黃國昌：2個太陽比沒有太陽好

相關新聞

32元舊電鍋贈拾荒婦 清潔員涉貪緩刑

台北市政府環保局黃姓清潔隊員涉將清運到的舊電鍋贈送拾荒婦，遭訴貪汙，社會譁然；士林地方法院經二個月審理，考量黃男犯罪情節...

涉貪案 柯文哲聲請法庭直播被駁

民眾黨前主席柯文哲涉貪案本月十一日起進行大辯論，柯聲請辯論程序、宣判錄音、錄影直播以昭公信；台北地方法院昨天駁回直播聲請...

清潔員「電鍋案」情輕法重 司法離人民太遠

黃姓清潔隊員送舊電鍋給回收婦，善舉涉貪引發議論，法院窮盡可能減刑仍無法讓許多人認同；關鍵在現行法規不合時宜，對比權力核心...

清潔員「電鍋案」 律師：助人遭定罪 不符社會觀感

台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值卅二元的舊電鍋送拾荒婦，昨被判刑三月、緩刑二年；律師林育杉認為，檢方起訴此案不意外，法院判...

「電鍋案」獲判緩刑 清潔隊員：會繼續幫助其他人

台北市環保局黃姓清潔隊員因將舊電鍋送給拾荒婦被判刑，黃昨天請假，得知判決結果，表情看得出如釋重負，仍堅定說「會繼續幫助其...

清潔隊員將殘值32元鍋轉送拾荒婦遭重判 羅智強：賴總統請特赦

台北市一名任職超過30年的黃姓清潔隊員，因將殘值僅剩32元的電鍋轉送給拾荒婦人，被依「貪汙治罪條例」起訴。士林地方法院今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。