32元舊電鍋贈拾荒婦 清潔員涉貪緩刑

台北市環保局黃姓清潔隊員將收運的舊電鍋贈送拾荒婦，士林地院昨依貪汙治罪條例判刑三月、緩刑二年，引發各界討論。示意圖。圖／聯合報系資料照片

台北市政府環保局黃姓清潔隊員涉將清運到的舊電鍋贈送拾荒婦，遭訴貪汙，社會譁然；士林地方法院經二個月審理，考量黃男犯罪情節、犯後態度等，四度減刑，昨仍依貪汙治罪條例「侵占職務上持有非公用私有財物罪」判黃三月徒刑、緩刑二年，褫奪公權一年。可上訴。

判決引發討論，不少民眾和法界人士認為舊電鍋殘值極低，且是送給拾荒婦的善舉，依貪汙罪判處並褫奪公權，仍屬刑責過重，顯與人民法感脫節。法務部表示，針對「小額貪汙案件情輕法重」議題，已啟動修法作業，提出貪汙治罪條例修正草案；針對小額貪汙案件，未來得減輕或免除其刑，如果符合要件者，所受有期徒刑減刑得減至三分之二，法院也可依具體個案情節免除其刑。

判決指出，黃男自一九九○年底擔任北市府環保局清潔隊員，是具法定職務權限公務員。他明知依環保局規定，清潔員不得擅自占有、處分回收物，去年七月廿六日仍從資源回收轉運站中拿取隨車收運的舊電鍋，開車載回家並確認可使用後，隔日將電鍋贈送住處附近一名從事資源回收的婦人。

法院認為，黃涉犯貪汙治罪條例「侵占職務上持有非公用私有財物罪」；考量其犯後自首並繳回電鍋，偵查中始終坦承犯行；他侵占的舊電鍋殘值約為卅二元，不正利益在五萬元以下；犯行對所屬機關收入未造成嚴重影響等，皆符合同條例減刑規定；審酌黃所為有損公務員廉潔形象，不予免刑。

法官另考量，雖貪汙治罪條例「 侵占職務上持有非公用私有財物罪」可處五年以上徒刑，得併科三千萬元以下罰金，但犯罪動機不一，犯罪情節、危害社會程度未必相同，相關犯行的法定最低本刑卻一致，「難謂盡符事理之平」。

黃所為減損公務機關威信，應予非難，但惡性有限、情節輕微，即使減刑後科以最輕刑度五月徒刑，仍嫌過重，客觀上足以引起同情，再依刑法第五十九條減刑。

法院說明，黃身為公務員，擔任公職已久，當知依職務上收運的資源回收物不得擅取，雖侵占物是被民眾丟棄物品、價值甚微，但貪汙治罪條例規範重點在於澄清吏治、確保公務員執行職務的廉潔性，不僅止於保護財產法益不受侵害，且清明廉潔的要求，不因掌管財物價值高低而有差異。

黃無前科，考量其犯後態度等情況，宣告緩刑二年，另依貪汙治罪條例規定，宣告褫奪公權一年。